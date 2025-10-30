Junts le recuerda a Sánchez que gracias a ellos es presidente y le afea que llame "circo" a la comisión Koldo

El senador de Junts, Eduard Pujol, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su actitud sonriente durante buena parte de la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado en un nuevo rifirrafe que ha comenzado cuando Sánchez ha vuelto a referirse como "circo" a la comisión.

"Su actitud sonriente durante muchos minutos en esta comisión sí que ayudan a crear la sensación de circo", ha dicho Pujol durante sus preguntas, al tiempo que le ha reprochado que "la responsabilidad, la seriedad, es un valor que a veces parece que en su Gobierno no" existe.

Pedro Sánchez ha respondido al reproche del portavoz de Junts diciendo que "a veces a las insidias y difamaciones es mejor responder con una sonrisa".

"Si no, usted nunca habría sido presidente del Gobierno"

La intervención de Pujol comenzaba con unos asuntos previos de los que quería hablar antes de entrar en las preguntas relacionadas con la presunta financiación irregular del PSOE. Primero, el senador de Junts criticaba que el presidente pudiese responder en dicha comisión en su lengua materna, mientras que él no podía hacerlo en catalán.

Sin embargo, ha reconocido que el Ejecutivo sí que cumplió al permitir usarla en el Congreso de los Diputados: "En esto el PSOE sí que cumplió. Una cosa sí que la cumplieron. Seguramente, porque si no lo hubieran hecho, usted nunca habría sido presidente del Gobierno de España en noviembre de 2023".

A esta reflexión inicial del senador de Junts, el presidente ha querido contestar puntualizando algunas cuestiones con las que no estaba de acuerdo. Primero ha dicho que si no se puede expresar en catalán en el Senado "no es por el Grupo Socialista, sino por una mayoría de derechas que lo está impidiendo, intentaron hacerlo en el Congreso y no está ayudando en las instituciones comunitarias".

Después, ha reiterado que el Gobierno de España "cumple con sus acuerdos", con los que "están en su mano", y los que no, "trabaja para que se cumplan": "Vamos a seguir trabajando porque esos acuerdos se cumplan. Porque creo que están sentando bien en Cataluña y también en el conjunto de España".