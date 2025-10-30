El PP pone el foco en la corrupción y señala a Sánchez como el "número uno de todas las tramas"

El PP buscará este jueves en el Senado acorralar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con todas las investigaciones abiertas en torno al Gobierno, el PSOE y su familia con el objetivo de retratarle como el "número uno de todas las tramas de corrupción".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha citado a Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' de la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta, para que aclare el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la UCO. Eso sí, alberga pocas esperanzas de que "diga la verdad", según fuentes de la cúpula del PP.

De hecho, el propio Feijóo se ha mostrado convencido en la sesión de control al Gobierno del Congreso de que el presidente del Gobierno no dirá la verdad. "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", le ha espetado.

En 'Génova' señalan que formularán a Sánchez las preguntas que le haría "mucha gente" en la calle, como cuál es el "origen" del dinero en billetes grandes que se distribuía en Ferraz en sobres. A su juicio, las recientes declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, apuntan a una posible contabilidad B del PSOE y traen a la memoria las "bolsas de basura llenas de billetes" en Ferraz de las que hablaba la empresaria Carmen Pano, según fuentes de la formación.

Así, el PP ha recordado que este martes el PSOE mandó un escrito al Tribunal Supremo en el que decía que había reclamado dinero en efectivo a la entidad bancaria en la que tiene sus cuentas corrientes, especificando que había solicitado el dinero en billetes pequeños.

Sin embargo, el PP recalca que Koldo García ha asegurado, en una reciente entrevista en El Español, que ha recibido dinero del PSOE "en billetes grandes", algo que, según fuentes del PP confirma que "esos billetes que salen de Ferraz no llegaron" del banco. "Koldo empieza a confesar", resaltan.

Todos los palos

Los 'populares' ya anticipan que aprovecharán la presencia de Sánchez en la comisión del Senado para que ofrezca explicaciones de todas las investigaciones abiertas, pasando por caso Hidrocarburos, el Delcygate o el caso Koldo y las mascarillas.

El PP también pedirá explicaciones por los "enchufes" a familiares y recordará la vinculación de personas del entorno de Sánchez con la prostitución, como su "condescendencia" al permitir que se "pagarán pisos a sobrinas" o el negocio de las saunas del padre de su esposa, según las mismas fuentes.

"Tocaremos todos los palos", resumen en el equipo de Feijóo, donde destacan que se trata de visualizar el "umbral de decencia" de Sánchez y que es el "número uno de todas las tramas". "Uno puede tener una manzana podrida pero si se pudren todas alrededor, lo mismo el podrido eres tú", apostillan.