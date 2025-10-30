La reacción de Pedro Sánchez a la pregunta de "la banda del Peugeot": "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "convencido" de que en "alguna ocasión" liquidó gastos en efectivo como secretario general del PSOE, aunque "siempre con factura". Así lo ha afirmado en su intervención en la Cámara Alta, al ser preguntado por la senadora de UPN, María Caballero, sobre si podía aclarar si cobró en metálico del PSOE.

En un interrogatorio en el que se han interrumpido varias veces el uno al otro, Caballero también ha preguntado al presidente por 'la banda del Peugeot': "Hasta usted se vanagloriaba de que se había recorrido España con su coche acompañado de cuatro personas para buscar los apoyos y todo ese mérito que tuvo".

Sánchez ha respondido diciendo a Caballero que partía de una premisa que hacía imposible la respuesta: "Porque cuando yo hablaba del Peugeot era de un proceso de primarias en el que regresé a la Secretaria General del PSOE".

"¿Me está preguntando usted cuántos iban en el Peugeot? ¿De verdad, señoría?"

Caballero ha insistido en que ella también se refería al proceso de primarias y le ha preguntado si las personas que iban con él en el coche eran Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. "Mire, a mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras", ha respondido el presidente ante los comentarios y risas de los senadores.

"Sí, pero en el coche no caben tantos. Quiero decir que en el Peugeot cuántos iban", ha insistido la senadora de UPN. "¿Me está preguntando usted cuántos iban en el Peugeot?", ha preguntado irónicamente Sánchez: "¿De verdad, señoría? ¿De verdad, señoría? ¿Vamos a estar toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no? Pues señoría, depende del día", ha respondido finalmente Sánchez tras lo que ha soltado una sonora carcajada.

"Me alegro de que se lo esté pasando bien", ha respondido Caballero. "No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo. Entonces, si ustedes sólo tienen esto que preguntar", ha terminado Sánchez.