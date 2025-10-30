Sánchez vuelve a admitir que ha liquidado gastos en efectivo en el PSOE: "Lo veo normal, dentro de los límites legales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido en la comisión Koldo del Senado que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general.

Tras insistir en que la financiación del partido socialista es "absolutamente regular", ha mostrado su convicción de que ha liquidado gastos "siempre contra factura", algo que ha reseñado como común por parte de otros responsables del PSOE.

Eso sí, ha puntualizado que esos pagos en metálico nunca han superado los 1.000 euros. "En absoluto he cobrado más de esa cantidad en un sobre", ha insistido para añadir después que es "normal que se liquide en efectivo contra factura".

Estas afirmaciones las ha hecho el presidente del Gobierno respondiendo a las preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, que ha sido la que ha abierto la sesión de esta jornada de la comisión impulsada por el PP en el Cámara Alta.

En sus respuestas el presidente del Gobierno se ha defendido diciendo que "en el PSOE no existen sobresueldos" y ha recordado que "hay otros partidos que los tienen sin declarar y recibidos en negro", en referencia al Partido Popular, para después incidir en que las cuentas del PSOE son "legales y transparentes" y que, según la Comisión Nacional de Transparencia, su partido es "el más transparente en la situación de las cuentas".

De dónde provenía el dinero

Caballero le ha preguntado si el dinero en efectivo pudo provenir del que la empresaria Carmen Pano dice que entregó en la segunda planta de Ferraz y Sánchez ha restado credibilidad a "lo que pueda decir una persona que está siendo investigada por delitos tan graves".

El secretario general del PSOE ha dicho además desconocer si el despacho de la gerencia del partido está situado en la segunda planta de la sede socialista, a la que, ha recordado, no acude mucho desde que es presidente del Gobierno hace más de siete años.

Desconoce qué significan las chistorras y las lechugas

Preguntado por los términos que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García utilizaban para referirse a los billetes de 500 y 200 euros, respectivamente, según consta en el último informe de la UCO sobre la situación financiera de ambos, el presidente del Gobierno ha asegurado que desconoce qué significan las "chistorras" y las "lechugas".

Sánchez ha defendido que en el PSOE no se utilizan "esos términos en clave que hay otras organizaciones en las que hablaban de magdalenas y bizcochos", en alusión una vez más a los casos de corrupción del PP valenciano.

El presidente ha dicho desconocer la entrevista en la que Koldo García ha afirmado que ha "cobrado del PSOE más de lo que dice la UCO, una parte en billetes grandes porque nadie los quería", es decir, de 200 y 500 euros.

Choque con el presidente del Senado

La comisión ha comenzado con cierta tensión debido al sarcasmo al que ha echado mano el presidente del Gobierno para agradecer "la imparcialidad del presidente de esta comisión".

Lo ha hecho tras la intervención del presidente de la comisión Koldo, Eloy Suárez, quien ha intervenido para recordarle al presidente que si no responde a las preguntas concretas que se le formulan se verá "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos.

En este punto es cuando Sánchez le ha agradecido su supuesta imparcialidad y Suárez le ha respondido de que no va a discutir con él y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado.