Rubén Amón señala la contradicción de Sánchez y los indultos: "Él mismo dijo que había que acabar con ellos"

Queda algo más de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, y, aunque la campaña electoral aún no ha empezado, las distintas fuerzas políticas continúan moviendo ficha en sus discursos. En el caso de Sánchez, su precampaña ha dejado varios titulares llamativos, como es el caso de su posición y la del Gobierno progresista respecto a un posible indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por la Justicia en sentencia condenatoria del Supremo.

Durante la tertulia de Más de uno, conducida por Rafa Latorre, se ha puesto sobre la mesa la visión del todavía presidente del Gobierno sobre García Ortiz. "Ya sabe cuál es la posición del Gobierno de España; nosotros consideramos, el Gobierno de coalición en su conjunto y creo que además una amplia parte de la sociedad española y de fuerzas parlamentarias, que es una sentencia injusta", dando a entender que, llegado el momento, le indultarán, sin importar la condena del Tribunal Supremo.

Rubén Amón ha señalado la contradicción entre las declaraciones que Pedro Sánchez realizó en 2014 sobre los indultos y su posición actual, recordando que Sánchez defendía antes de llegar a la Moncloa acabar con los indultos por motivos políticos, una postura que, según el periodista, ha cambiado en función de sus intereses.

"Ya sabemos cuánto vale la palabra de Sánchez, pero relativa a cuestiones nucleares no tendría que ser tan precaria", ha afirmado Amón, recordando que también estaba en contra de los indultos del procès y cuestionando que el presidente haya modificado su criterio sobre una cuestión que anteriormente vinculaba con la regeneración democrática.

Rubén Amón recuerda las declaraciones de Sánchez en 2014

El periodista ha recuperado las palabras que Sánchez pronunció en 2014, cuando defendía que había que acabar con los indultos por motivos políticos para evitar la injerencia de un poder sobre otro.

"Decía en 2014 que había que acabar con los indultos por motivos políticos, que cuando fuera presidente del Gobierno él mismo se ocuparía de finalizar con ellos en nombre de la regeneración democrática y para evitar la injerencia de un poder sobre el otro", ha recordado Amón.

A su juicio, ese cambio de posición resulta especialmente significativo porque afecta a una cuestión que el propio Sánchez había presentado como un principio de regeneración institucional.

Amón también ha vinculado esta evolución con los indultos concedidos a los condenados por el procés independentista en Cataluña. "Solo faltaba la confirmación de lo que supusieron los indultos del procès. También estaba en contra, no digo de la amnistía, de los indultos", ha señalado.

El periodista considera que la posición del presidente ha cambiado en función de las circunstancias políticas. "Cambió su posición en función del interés y de la particularidad", ha concluido.