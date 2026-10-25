Pedro Sánchez: "Un Gobierno de PP y Vox es retroceder 50 años"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dice, en una entrevista que publica hoy domingo el diario El País, que un Gobierno de PP y Vox va a suponer para España retroceder hasta 50 años, al tiempo que muestra su confianza en la remontada electoral.

"Un Gobierno del PP y Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 o 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerte digna", afirma Sánchez, para quien los comicios del 29N se pueden resumir "en una idea muy sencilla: o avanza el pasado o avanza España".

"Vamos a tener una mayoría suficiente como para permitir que España continúe avanzando cuatro años más", subraya. "El 29 de noviembre habrá una mayoría parlamentaria progresista más amplia, por la sencilla razón de que la ciudadanía española se va a movilizar para que continúe avanzando España", añade.

Sobre las protestas por la crisis de la vivienda, Sánchez afirma que "si el Parlamento carece de los mimbres para responder de manera efectiva a la principal preocupación de los ciudadanos, hay que abrir las urnas para lograr una mayoría mucho más amplia y progresista y llegar más lejos en materia de vivienda".

Preguntado sobre si apoya la huelga general, responde que respeta el derecho constitucional a hacerla, y que no cree que sea contra el Gobierno, "sino a favor de que todas las administraciones competentes, no solamente el Gobierno de España", pongan soluciones "a la principal preocupación y fuente de desigualdad en nuestro país, que es precisamente el acceso a la vivienda".

En este sentido, destaca la labor de ejecutivo en los últimos años: "Hemos multiplicado por ocho el presupuesto en política de vivienda, hemos aprobado la primera ley estatal en esa materia, se han construido bajo mi mandato un millón de viviendas, el 13 % protegidas".

¿Cuál es el problema entonces?, se pregunta. Y responde: "Las medidas contenidas en el decreto de la vivienda las hemos llevado en más de cuatro ocasiones al Parlamento y siempre han decaído por la mayoría conservadora de PP, Vox y Junts".

"El otro problema es que el PP y Vox, allí donde gobiernan, se niegan a aplicar la ley estatal de vivienda. Donde se lleva adelante, como en Barcelona, ha caído el precio de la vivienda un 5 %, mientras que en Madrid no parar de subir".

Sobre la sostenibilidad de las pensiones, traslada un mensaje de tranquilidad porque sostiene que el sistema está "saneado". "Tenemos un sistema público de pensiones saneado, con cuentas sólidas y factores de corrección en caso de que haya una desviación del gasto", asegura.

"Si a Feijóo y a Vox les preocupa la sostenibilidad de esas pensiones, deberían decirle a la patronal que acordara con los sindicatos una subida mayor de los sueldos a la clase media trabajadora", añade.

Sobre la crisis de Ceuta, afirma que "nadie vio la magnitud de lo que iba a suceder" los pasados 30 y 31 de julio, y que si se hubiera dado una respuesta más agresiva, hubiera habido "una calamidad mucho mayor" que las 141 personas que murieron. Sobre la crítica de que se fuera de vacaciones al día siguiente, contesta que estuvo "constantemente pendiente de Ceuta".

A juicio de Sánchez, las protestas que se ven estos días en las calles, como las de los jóvenes, son un signo de que la sociedad española, frente a la "ola reaccionaria", es capaz de movilizarse por causas vinculadas a la justicia social.

Tras asegurar que "el algoritmo ayuda mucho a la derecha" porque "expande el odio", lamenta la ingenuidad de pensar sobre la neutralidad de la tecnología. Además, considera que lo extraordinario no es que avance la extrema derecha, porque lo hace en todo el mundo, sino que España tenga un Gobierno progresista.

De la condena de su hermano David y el juicio abierto contra su mujer, Begoña Gómez, dice que "se han traspasado las líneas rojas de una democracia" e insiste en su inocencia.

Asegura también que el PSOE es "absolutamente ajeno" a "lo que hiciera" Leire Díez, a la que se dio de baja como militante en cuestión de días cuando saltó el caso.

Sobre si va a contar con el expresidente Zapatero, ahora imputado, en la campaña electoral, contesta que respeta la presunción de inocencia, pero que se tendrá que hablar con él "para ver si quiere".

Por último, Sánchez señala el mayor error en sus ocho años de Gobierno: "La corrupción de Ábalos. Por el doble error de no haberla visto y, por supuesto, de que sucediera".