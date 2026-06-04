Rubén Amón, incrédulo ante el desconocimiento del presidente sobre el 'caso Leire': "¿Se hace una trama para proteger a Sánchez a espaldas de Sánchez?"

El PSOE está pasando dos de sus semanas más complicadas desde que se conociese la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el posterior registro de la sede de Ferraz en el marco de una pieza separada del 'caso Leire', que investiga una presunta trama para frenar investigaciones policiales y judiciales que afectasen al entorno de Pedro Sánchez.

Estaba liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por la exmilitante socialista, Leire Díez, y utilizaba, presuntamente, recursos económicos del PSOE, para acallar dichas causas, presionar a quienes las investigaban o, incluso, buscar información sobre aquellos jueces que las instruían.

Una "TIA" que deriva en "Pepe Gotera y Otilio"

Según sospecha la UCO, se habría originado a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez que inició aquellos cinco días de reflexión en los que el presidente tenía que valorar si continuaba o no al frente del Gobierno: "Alguno tuvo ahí una idea de montar una TIA y ahora estamos en Pepe Gotera y Otilio, chapuzas por todos lados", reflexiona Toni Bolaño durante la tertulia de Más de uno.

Porque el "aspecto grotesco" de los protagonistas de la trama ha sido también objeto de debate en los medios de comunicación. Y sobre ello, ha querido opinar Rubén Amón: "Uno de los argumentos un poco peligrosos que se están utilizando para encubrir lo que pasa es aludir al aspecto grotesco de los protagonistas. Pero eso es lo de menos. A mí, si fueran sofisticados mandarines, me daría igual porque lo relevante no son sus maneras ni su tosquedad, sino los cargos que desempeñan, empezando por el de secretario de Organización".

"¿Te protegemos sin que lo sepas, presidente?"

Asegura Amón que "nos podemos reír del aspecto de Santos Cerdán, pero no de su cargo, ni de sus responsabilidades, ni de la manera en que esta trama se orquesta exactamente el día después de que Sánchez amaga con irse para siempre y en realidad lo que hace es dar el visto bueno a una actuación que, como le protege a él, habrá que considerar que tiene que ver con ella".

El periodista se pregunta si es que se "organiza una trama para proteger a Sánchez a espaldas de Sánchez": "O sea, ¿te protegemos sin que lo sepas, presidente? ¿O te protegemos porque tu decisión de represalia a las iniciativas judiciales adoptadas contra tu mujer y tu hermano merecen ser castigadas con los peores recursos del Estado?".

Rubén Amón considera que, siguiendo con la cronología, "la trama se origina exactamente en ese momento; luego, en ese momento existe una predisposición a atender los requerimientos del presidente del Gobierno".