Los reyes dormirán en Ceuta, la primera vez en democracia que un jefe del Estado pernocta en la ciudad autónoma.

Los reyes pasarán la noche del próximo día 13 en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día y desde donde se dirigirán el día 14 a Melilla, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela, en lo que supone la primera ocasión en democracia en la que un jefe del Estado pernocta en esa ciudad autónoma.

Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre en el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hicieran Juan Carlos I y doña Sofía, quienes entonces pernoctaron en Málaga, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Los actos concretos que desarrollarán Felipe VI y doña Letizia en las dos ciudades autónomas se darán a conocer en unas horas cuando se haga pública la agenda semanal de la Casa Real.

Aunque ya el Palacio de la Zarzuela ha dado a conocer que el día 13, los reyes mantendrán un encuentro con las autoridades ceutíes a puerta cerrada y otro con representantes de la sociedad de la ciudad autónoma, a los que Felipe VI dirigirá unas palabras.

12 de octubre: invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla

Igual agenda desarrollarán al día siguiente en su visita oficial a Melilla. Además, el día antes, el próximo lunes día 12, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Palacio Real.

Un gesto que realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana en 2024 a los que invitaron a la Fiesta Nacional.

En estas visitas a Ceuta y Melilla, que han sido consensuadas con el Gobierno, los reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los reyes de España tenían previsto viajar a ambas ciudades autónomas antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y la Moncloa y la Zarzuela llevaban tiempo preparando esta visita.

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