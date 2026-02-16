Quién es Emilio Delgado, el aliado de Gabriel Rufián en Madrid

El actual diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y portavoz de Más Madrid de Políticas Sociales, Emilio Delgado, protagonizará un acto con Gabriel Rufián el 18 de febrero en Madrid.

Él mismo anunció la convocatoria por su red social X, aunque ambos desvinculan el evento de una futura candidatura de unidad de la izquierda, pero recalcan que "el pueblo" debe estar "por delante de las siglas".

Rebajan el simbolismo del acto

Señalan que en el pasado se han hecho actos similares en Andalucía o junto a dirigentes de Podemos, con lo que rebajan el simbolismo del evento en un momento de discrepancias entre Rufián y la dirección de su partido sobre cómo encarar las próximas elecciones.

En julio, Rufián ya defendió la constitución de un espacio "plurinacional de verdad" con otras fuerzas independentistas y soberanistas de izquierdas para hacer frente a PP y Vox porque cree que "actualmente" a la izquierda del PSOE "no hay nada".

Emilio Delgado, de 49 años, y de origen humilde, ha generado cierto revuelo con la reunión con el portavoz parlamentario de ERC, con el que comparte la relevancia en sus respectivos partidos y su lenguaje atrevido cada vez que hablan desde la tribuna.

De clase trabajadora

Además de compartir ideas, Emilio comparte con Rufián apariciones en debates y tertulias de televisión y una procedencia de clase trabajadora. Emilio creció en el sur obrero de Madrid, primero en Vallecas y luego en Móstoles, y ese origen -padre, albañil; su madre, ama de casa- ha marcado la trayectoria y la ideología del diputado madrileño.

Abandonó el taekwondo con 24 años y estudió dos grados superiores. Uno de ellos vinculado al trabajo social, algo que le sirvió para ayudar durante 10 años a adolescentes conflictivos en barrios marginales.

Aunque siempre ejerció el activismo político de izquierdas, en el 15-M se sumó a Podemos y en mayo de 2015 fue elegido por primera vez diputado de la Asamblea de Madrid.

Crítico con Podemos

El diputado se ha mostrado muy crítico con Podemos y lamenta que el partido de Ione Belarra haya hecho cosas que le han conducido a una situación de "soledad absoluta" en el espectro de izquierdas.

Por otro lado, reclama una izquierda "amplia, no excluyente, masiva, heterogénea y popular". Cree que es un error que la izquierda haya abandonado los espacios populares y la reciente iniciativa con Rufián ha sido vista como un paso adelante para encabezar en un futuro las listas del partido, aunque según unas declaraciones del diputado al diario ElPlural.com no cree que sea una voz discordante dentro de Más Madrid. Asegura que tanto él como su partido están en el mismo "barco".