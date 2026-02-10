Rufián, sobre el proyecto de izquierda: "Para mi el derecho a la autodeterminación es sagrado. Se vende la moto de que esto es un proyecto español"

Gabriel Rufián ha aclarado su posición tras las críticas recibidas "especialmente desde Cataluña". El portavoz de ERC ha defendido que cualquier proyecto de unidad en la izquierda debe respetar el derecho a la autodeterminación.

"Para mí el derecho a la autodeterminación, se haga lo que se haga, es sagrado", ha afirmado Rufián a la salida del Congreso, donde ha vuelto a insistir en la necesidad de que la izquierda haga "algo diferente" ante el avance de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, ha denunciado que su planteamiento se tergiverse en el debate político catalán. "Se está vendiendo la moto de que esto es un proyecto español del español de Rufián. Lo seguirán diciendo, pero es mentira", ha señalado.

El dirigente de ERC ha insistido en que su propuesta no implica que los partidos renuncien a su identidad ni a sus principios. Ha recordado que Esquerra Republicana cuenta con "siglas centenarias" y ha subrayado que cualquier alianza debe construirse desde el respeto a la pluralidad nacional y política del Estado.

Rufián ha vuelto a evitar concretar cómo debería articularse ese espacio común, aunque señala que su preocupación es compartida en la calle. "Decir que algo tenemos que hacer diferente no es ninguna locura", ha defendido, al tiempo que ha advertido de que, si no se produce un cambio, la izquierda corre el riesgo de verse superada por una mayoría conservadora amplia.

Apoyo popular

También ha reconocido que su iniciativa no cuenta con respaldo dentro de los aparatos de los partidos, ni siquiera en el suyo propio. "Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular", ha afirmado.

Pese a las críticas, Rufián ha recalcado que no busca liderar ningún proyecto ni aferrarse al cargo. "Si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy", ha dicho, insistiendo en que su única intención es poner sobre la mesa un debate que considera imprescindible para el futuro de la izquierda.

Sobre la alianza anunciada por IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes, ha evitado discrepancias. "Sería un cafre si dijera durante meses que hay que unirse y luego rajara de quienes se unen", ha señalado, aunque ha deslizado que "quizás debemos dejar que nos lideren partidos desde Madrid".

Rufián ya había reclamado en los últimos meses la creación de un espacio "plurinacional de verdad" y ha advertido de que "lo que viene no se para con siglas". "Creer que el fascismo se va a parar en la frontera de tu sede o de tu nación porque vota diferente es magia negligente", ha sostenido, insistiendo en que la izquierda necesita "más cabeza y menos pureza".