¿Puede acabar imputado el PSOE como persona jurídica? Un magistrado señala a lo que se enfrenta el partido

El magistrado y jurista español Joaquim Bosch se ha pronunciado este jueves sobre el sumario del caso Leire Díez, un documento que recoge cuestiones más que relevantes para entender el origen y el funcionamiento de la presunta trama corrupta en la que se han visto implicadas figuras como el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

"Lo que se ha difundido confirma todo lo que habíamos visto", apunta en declaraciones a La Sexta. "Hay datos más que suficientes para que haya una investigación ante una posible trama delictiva que habría sido organizada con Santos Cerdán junto con Leire Díez y otros cargos del partido con la finalidad de chantajear a miembros de la Fiscalía y la Guardia Civil para interferir en causas judiciales abiertas".

No es ninguna campaña del poder judicial para derribar a un gobierno

En el auto del juez instructor Santiago Pedraz "hemos visto todos los elementos" que, según apunta Bosch, se basan en conversaciones, grabaciones, reuniones, agendas, movimientos económicos, pagos y otros. "Hay una confirmación más que suficiente de que hay motivos para que haya un proceso" abierto. Recuerda en este punto que esto "no es ninguna campaña del poder judicial para derribar a un gobierno, sino que hay datos incriminatorios, hay indicios de delito".

Posible imputación del PSOE

Preguntado por el periodista Antonio García Ferreras sobre si el PSOE puede llegar a ser imputado como persona jurídica, Bosch asegura que "deben cumplirse una serie de requisitos" para ello. En primer lugar, es fundamental "determinar si es cierto que Cerdán y los otros investigados utilizaron la estructura para perpetrar presuntamente estos delitos". En segundo lugar, se debe comprobar "si el partido tenía implantados, como marca la ley, unos instrumentos de prevención del delito para impedir todas estas dinámicas que se están investigando".

De hecho, recuerda que el juez Pedraz requería en su auto que el PSOE "aportase ese plan de prevención del delito y qué grado de cumplimiento tenía" del mismo. Por tanto, "sí, el PSOE puede ser imputado como persona jurídica siempre que concurran" los requisitos mencionados anteriormente.