Ayuso dice que la polémica del ático "no da para más" mientras Almeida augura que "hay Ayuso pa rato"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que la polémica sobre el ático adquirido por el Gobierno regional en Chamberí "no da para más", al tiempo que ha reclamado saber "cuánto cuestan las vacaciones" de Pedro Sánchez en el Palacio de La Mareta en Lanzarote junto a su familia y todos los invitados que allí recibe.

Ayuso ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras participar en un acto con motivo de las fiestas locales de la Virgen de la Paloma este sábado. Al ser preguntada por el ático, ha replicado que "esto no da para mucho más" tras dos semanas de explicaciones.

A continuación, la presidenta ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga de vacaciones en La Mareta mientras España "está siendo literalmente invadida" por miles de inmigrantes procedentes de Marruecos y le ha reprochado que "no da solución a nada".

Mientras el PSOE pide explicaciones a Ayuso por su ático, ella ha emplazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a aclarar "cuánto cuestan las vacaciones del presidente y de sus invitados" en La Mareta, así como "cuántos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas y sus servicios". Incluso, ha pedido saber "si el hermano del presidente está viviendo en la Moncloa" ahora y cuánto tiempo lo ha hecho en los últimos años, mientras está siendo investido por la Justicia, tal y como han publicado diversos medios de comunicación.

"Hay Ayuso pa rato"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado la misma comparecencia ante la prensa para respaldar a Ayuso y afirmar rotundamente que "sí se han dado todas las explicaciones" desde la Comunidad de Madrid sobre la polémica del ático.

"Si todo el argumentario de la izquierda, con el que se van a presentar a las elecciones dentro de unos meses, es el tema del ático… hay Ayuso para rato", ha sentenciado. "Cuando el enemigo se equivoca, no hay que dejar que rectifique. Por mí, que sigan con este asunto".

Además, Almeida ha ensalzado a la presidenta regional porque "no se ha ido de vacaciones" este verano ante el enorme incendio que sufrió la sierra oeste de la Comunidad de Madrid a finales de julio y ha aplaudido que se haya quedado después para atender a los afectados y aprobar rápidamente un plan de compensaciones y de actuación para la recuperación de la zona.

Asimismo, ha criticado que "hay otros que no han hecho nada y de los que no sabemos nada y no ha habido ninguna noticia" porque están de vacaciones en Lanzarote mientras España sufre una invasión de inmigrantes irregulares en Ceuta. "Lo importante es estar en el servicio público", ha recalcado junto a Ayuso para alabar su actuación y censurar la de Sánchez.