Interior endurece la presencia policial en Ceuta y cifra en 5.000 los migrantes que quedan en la ciudad tras la entrada masiva

Dos semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la situación en la ciudad sigue siendo crítica. Un escenario que ha motivado la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de enviar 45 policías para velar por la seguridad de la ciudad, así como una veintena de funcionarios para ayudar a agilizar los trámites de expulsión de inmigrantes que entraron ilegalmente.

En declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a la ciudad en la mañana de este jueves, el ministro ha garantizado que seguirá desplegando los medios necesarios para que la ciudad "recupere la normalidad lo antes posible".

Vivas denuncia inestabilidad en Ceuta: "Es insostenible"

Una normalidad que parece no llegar, según ha denunciado el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, horas después de la visita de Marlaska: "Es insostenible. La única solución y salida es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron".

El ministro, por su parte, insistía en que seguirán "implementando los medios personales que sean necesarios para ayudar a llegar a esa normalidad lo antes posible y también para evitar que hechos como los del pasado se vuelvan a repetir".

Mayor despliegue de efectivos

En concreto, actualmente hay 880 policías nacionales, 270 más que antes de la crisis, y 714 guardias civiles, casi 200 más. La Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de la Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes para reforzar la seguridad ciudadana, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para apoyar a la Oficina de Asilo y Refugio.

Según ha reconocido Marlaska, en Ceuta quedan unas 5.000 personas y habla de 1.898 menores que ya han sido identificados. En este sentido, el Gobierno ha prometido acelerar su identificación y los trámites necesarios para proceder al retorno de los migrantes que hayan entrado de manera irregular a Marruecos una vez determinada su situación administrativa, ha detallado Marlaska, que ha explicado que la prioridad inicial fue la filiación de los menores.

El ministro ha asegurado que las personas que se encuentren en situación irregular serán devueltas "a la mayor brevedad" y ha advertido de que quienes hayan entrado ilegalmente no podrán permanecer en Ceuta.