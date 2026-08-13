El aviso de la Guardia Civil a los migrantes tras la crisis de Ceuta: "Si logras cruzar, te devolverán"

Cuando se cumplen dos semanas de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la Guardia Civil ha lanzado un contundente aviso en sus redes sociales para advertir de las consecuencias reales de cruzar la frontera de forma irregular.

"No te dejes engañar. Todo lo que te prometen es mentira", dice el comunicado publicado en Instagram tras la entrada de unas 72.000 personas en dos días. "Si te lanzas al mar, probablemente morirás. Si logras cruzar, habrás accedido ilegalmente y te devolverán".

El mensaje, escrito en español, francés y árabe, busca disuadir a quienes estén pensando en acceder de forma similar a España, especialmente ante el riesgo de que un episodio así vuelva a ocurrir el próximo 15 de agosto.

Las llegadas de decenas de miles de personas a finales de julio fueron alentadas a través de las redes sociales en mensajes en los que se animaba a los jóvenes a cruzar la frontera bajo el pretexto de que serían recibidos favorablemente en España. Ahora, se han detectado nuevos llamamientos en estas plataformas para organizar un nuevo acceso masivo el próximo 15 de agosto.

Controles fronterizos

Este episodio no solo ha tenido consecuencias directas para los propios ceutíes, sino también para las fronteras españolas. Desde la llegada masiva de migrantes, Italia decidió aplicar controles fronterizos a todos los pasajeros procedentes de España. Una medida que ha afectado ya a más de 3.000 personas, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

En las últimas 24 horas han superado este trámite 430 pasajeros, de los que la mayoría (175) han llegado en cinco aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, mientras que en el barcelonés aeropuerto de El Prat se han tenido que identificar 106 nacionales de terceros países de siete vuelos distintos.

Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Valencia, donde han sido 34 los pasajeros afectados, de cuatro vuelos distintos; en el de Bilbao, procedentes de tres aviones, han sido nueve las identificaciones, y en Málaga se han contabilizado 13, de tres vuelos diferentes.

De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Menorca (ocho pasajeros en diez vuelos). En Canarias, el reparto es el siguiente: 22, de cuatro vuelos, en el de Tenerife Sur; dos identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos aviones; y una persona de dos vuelos registrados en Fuerteventura. En Gran Canaria se identificó también a una persona de dos vuelos llegados a la isla.