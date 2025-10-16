Óscar Puente califica de dictadura a Venezuela y se alegra de que le hayan dado el Nobel a María Corina Machado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha opinado sobre la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana Corina Machad. Puente ha dicho que "si los jurados han considerado que tiene méritos para merecerlo", le "parece bien".

También ha recalcado que no conoce muy bien la trayectoria de Maria Corina Machado y que no es un experto en el tema venezolano, pero ha reconocido que se alegra de que le hayan dado el premio a una persona que defiende la democracia.

Califica de "dictadura" a Venezuela

"No soy defensor de la dictadura venezolana, no tengo nada que ver con el señor Maduro y me alegro de que le den el premio Nobel a una persona que defiende la democracia", ha indicado Puente, que no ha dudado en calificar al Ejecutivo de Caracas como un "régimen autocrático".

es un régimen evidentemente autocrático

"Sí, es un régimen evidentemente autocrático y ya está. No hay mucho más que decir", ha dicho.

La última vez que un miembro del Ejecutivo definió a Venezuela como una "dictatura", en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno de Nicolás Maduro convocó al embajador español en Caracas, Ramón Santos, y llamó a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a las "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de la ministra.

Pedro Sánchez no felicitó a Maria Corina

Las declaraciones de Puente tienen lugar después de que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificara el hecho de no haber felicitado a María Corina Machado alegando que él no se pronuncia sobre los premios Nobel.

La explicación del presidente contrasta con su comportamiento en años anteriores, tanto desde la oposición como ya desde la presidencia del Gobierno, cuando sí se expresó públicamente para felicitar a los galardonados con el Nobel de la Paz.

En 2019, cuando ya era presidente del Gobierno, aplaudió la labor del primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali por poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Y en 2020, elogió al Programa Mundial de Alimentos de la ONU por su labor humanitaria durante la pandemia.