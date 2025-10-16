Óscar Puente cierra la puerta al rescate y la bonificación del 100% del peaje

El ministro de Transportes Óscar Puente insiste en que no se puede afrontar el rescate del peaje del Huerna, “no soy el ministro del dinero sino el de transportes”. En entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina en Más de Uno, Puente indica que “se nos pide un rescate que tiene complejidad jurídica y connotaciones económicas que arrastrarían al resto de concesiones”.

Alsina le ha preguntado si es posible la alternativa que defiende unitariamente Asturias: una bonificación del 100% mientras la Justicia europea decide sobre la prórroga. Tampoco. Puente señala que “sería un pago en diferido de un rescate concesional, incluso podría ser más que el propio rescate”. Preguntado por si la movilización prevista mañana viernes en el centro de Oviedo cambiará su posición, Puente lo deja claro: "me temo que no".

El ministro de Transportes ha reflexionado sobre sobre la relevancia de este asunto en Asturias: “No está justificado que esté en el centro del debate, igual la agenda política está desenfocada”. Puente ha recordado que la prórroga fue decidida por el segundo gobierno de Aznar en el que el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos, que fue presidente del Principado. “No le pasó entonces factura a Cascos” aunque, reconoce, “los políticos asturianos tienen derecho a defender lo que quieran”.