Carlos Alsina entrevista a Óscar Puente este jueves en 'Más de uno'

El ministro llega a los micrófonos de Onda Cero en plena semana marcada por el caso Koldo con las citaciones judiciales a José Luis Ábalos y a su exasesor que da nombre a la trama. También por la polémica sobre el gasto en defensa y la postura de España ante la OTAN. Puente ha afirmado que “el tratado de la OTAN es claro” y que “las posibilidades de excluir a un país también lo son”, criticando a Donald Trump por “no habérselo leído”. Además, ha defendido que el compromiso de España en materia de defensa es suficiente.

En materia de infraestructuras, el ministro ha presentado el Plan Director de Inversiones en los talleres de Renfe 2025-2030, un programa de 1.000 millones de euros destinado a modernizar la red de mantenimiento ferroviario, con el objetivo de reducir las incidencias y mejorar el servicio.

Puente también ha salido al paso de las críticas de Ryanair al modelo aeroportuario español, defendiendo que las tasas en España son “las más competitivas de Europa” y que el sistema actual garantiza un modelo “100% sostenible”.

Todo ello en una semana en la que el ministro también ha sido noticia por un error en redes sociales, al publicar una imagen del metro de París pensando que era de Madrid. Tras rectificar, Puente lamentó que se “magnifique un error menor” en lugar de debatir sobre la saturación del transporte público madrileño.

Carlos Alsina analizará con él todos estos temas este jueves, desde las 9:00, en una nueva entrevista en ‘Más de uno’.