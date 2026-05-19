Oro, acciones o divisas: el juez acusa a Zapatero de intervenir en operaciones de alto valor en España y el extranjero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero una "intervención directa" en operaciones internacionales de alto valor económico relacionadas con oro, acciones o divisas, en el marco de la investigación sobre el caso Plus Ultra.

Según recoge el auto judicial, la presunta red que, de acuerdo con la investigación, lideraba Zapatero operaba tanto en España como en el extranjero y mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de países como Venezuela, China o Emiratos Árabes Unidos.

Operaciones internacionales

La resolución judicial sostiene que varias sociedades vinculadas al entramado, entre ellas Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o gestoras, abonaban cantidades relevantes por supuestos servicios de asesoría que, según el juez, carecían de actividad real.

De acuerdo con el magistrado, esos fondos eran posteriormente redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de su colaborador Julio Martínez Martínez.

El auto señala además que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan a la existencia de una "estructura organizada y estable" orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras para obtener ventajas económicas en favor de terceros.

Contactos en Venezuela, China y Emiratos

Las comunicaciones analizadas durante la investigación revelan, según el juez, que la red actuaba en varios países y mantenía interlocución con autoridades y operadores económicos internacionales para facilitar operaciones comerciales de gran escala o influir en decisiones administrativas.

Entre los países citados en el auto figuran Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos. La investigación también vincula parte de la operativa con movimientos financieros y estructuras societarias utilizadas presuntamente para dificultar la trazabilidad de los fondos mediante sociedades instrumentales y canales opacos.

El despacho de Ferraz, "centro de coordinación"

El magistrado sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero "en el vértice de la estructura", asegurando que ejercía el "liderazgo estratégico" y mantenía los contactos institucionales y empresariales de alto nivel.

Según el auto, el despacho del expresidente en la calle Ferraz de Madrid —registrado este martes por la UDEF— funcionaba como "centro de coordinación de la red".

Desde allí, añade el juez, "se impartían instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba la operativa financiera y societaria".

La investigación del caso Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionados con el rescate de Plus Ultra.

La investigación analiza el uso de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia.

El expresidente declarará como investigado el próximo 2 de junio y ha negado las acusaciones, asegurando que colaborará con la Justicia.