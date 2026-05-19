El origen de la imputación de Zapatero: parte de la Fiscalía Anticorrupción y no de una querella de una acusación particular

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación de cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama le califica como el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Tras conocerse la noticia, el PSOE ha cerrado filas en torno al expresidente, mientras que otros socios afines al Ejecutivo también, como es el caso del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha publicado un tuit en su cuenta de X en la que acusa al juez de basarse en una "petición de Manos Limpias".

Una investigación que comenzó en diciembre de 2024

Sin embargo, el origen de la imputación de Zapatero no es una querella de Manos Limpias, Hazte Oír o Iustitia Europa, las organizaciones que forman la acusación popular en otros procesos, como el de Begoña Gómez, sino que es la propia Fiscalía Anticorrupción. Tras varias publicaciones en medios de comunicación sobre la investigación del rescate de Plus Ultra, estas organizaciones se sumaron a la acusación popular.

Así las cosas, el doctor en Economía Santiago Calvo, ha desmentido a Gabriel Rufián, que en X ha hecho un repaso de las acusaciones existentes contra Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero ya que, a su juicio, deberían haber imputado a otros antes que a él.

A Aznar le ha calificado como "presidente del robo y terrorismo de Estado", a González como "presidente del robo y de la corrupción de Estado" y a Rajoy igual, añadiendo "espionaje de Estado", mientras que Zapatero fue quien acabó con ETA y ganó las elecciones al PP en 2004 y 2023 y ha sido imputado "a petición de Manos Limpias", según Rufián.

No es un caso de lawfare

Sin embargo, Calvo, ha recordado que el caso Plus Ultra comenzó a investigarse a finales de 2024 por la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la querella de Manos Limpias llegó después. También ha rechazado que este sea un caso de "lawfare", algo "difícil" de sostener porque es Anticorrupción de la que parte la acusación.

En cuanto a utilizar el "y tú más con Rajoy", el doctor en Economía ha explicado que, aunque la Audiencia Nacional sabía "perfectamente" quién era M.Rajoy, el "problema" es que el nombre aparecía y desaparecía en las hojas y la sentencia negó "validez total" a las pruebas. "Aquí hay imputación formal por blanqueo, falsedad documental y organización criminal", ha sentenciado respecto a la imputación de Zapatero.

Primer expresidente de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha investigado durante meses el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta aerolínea como rescate. Ahora, tras levantar el secreto de sumario y después de que en diciembre fueran detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario amigo de Zapatero, la investigación apunta hacia el expresidente.

Así las cosas, el juez ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio y su imputación le convierte en el primer expresidente de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, en la denuncia se apunta a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.