Miles de personas acuden en Madrid a la llamada de las 'caballas' para apoyar a Ceuta

Miles de personas han acudido este domingo en Madrid a la llamada de las mujeres ceutíes, las 'caballas', en una manifestación para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio.

Antes de comenzar la marcha, a la que han acudido unos 30.000 manifestantes, según la Delegación del Gobierno, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que también ha asistido, ha cifrado en 15.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad, lo que representa el 20% de la población habitual de ese territorio.

Y no ha ahorrado críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según Vivas, "podía haber empleado todos los medios y capacidades para que Ceuta volviera inmediatamente a la normalidad y no lo hizo".

"Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que un presidente del Gobierno que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, mientras decía esto se iba de vacaciones. Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos", ha recalcado.

Vivas ha añadido que los ceutíes "legítimamente" se sienten "indignados" con el comportamiento de Sánchez y con todo el Gobierno, y ha insistido en que "no existe horizonte temporal y de que no se ha efectuado ninguna sola devolución por resolución administrativa".

Por su parte, Maxi Lacasa, una de las portavoces de las mujeres 'caballas', que han viajado a Madrid desde Ceuta en una decena de autobuses, además de vehículos particulares, ha denunciado que solo haya "dos guardias civiles custodiando la frontera", por donde, asegura, en declaraciones a EFE, "sigue pasando gente".

También ha acudido a la marcha Juan Sergio Redondo, portavoz de Vox en Ceuta, que ha exigido, declaraciones a los medios, "la expulsión de todos los inmigrantes ilegales", y "no tratar a los invasores como ciudadanos de primera".

Entre las reivindicaciones de las manifestantes figuran un refuerzo de las fronteras, tanto terrestres como marítimas, con efectivos humanos y tecnológicos "capaces de responder a situaciones de emergencia", la aprobación de un real decreto ley con medidas extraordinarias para Ceuta y la "inmediata devolución o retorno de quienes entraron ilegalmente".

También piden, tanto al Gobierno español como a la Unión Europea, equipamiento, cooperación operativa e implicación efectiva en unas fronteras que "también son europeas".

Los manifestantes han seguido su marcha al grito de "un caballa nunca se rinde", "Ceuta es España", "expulsión, expulsión" o "Pedro Sánchez, hijo de puta", hasta las inmediaciones del Congreso, donde algunas de las mujeres ceutíes han leído manifiestos o proclamas junto al presidente de la ciudad autónoma.

Antes, han homenajeado con un minuto de silencio a los migrantes que fallecieron en su intento de cruzar de Marruecos a Ceuta. El número total de muertos es de 141, según estimaciones de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos.

"Ninguna mujer debería cambiar su forma de vestir por miedo. Yo quiero ponerme lo que me apetezca sin pensar en las miradas que voy a soportar. Y anhelo volver a llevar al cuello la medalla de mi abuela, que por seguridad me tuve que quitar", ha dicho una de las manifestantes.

Asimismo, las mujeres han denunciado que los parques infantiles estén ocupados por "personas durmiendo en ellos" o el "olor a orina y heces" que desprenden las instalaciones, por lo que piden un aumento de la presencia del Estado y de fuerzas y cuerpos de seguridad.

Las 'caballas' también han mostrado su preocupación por los servicios médicos de la ciudad autónoma: "Me da miedo necesitar atención médica urgente y encontrarme con un servicio saturado y profesionales desbordados".

También han dedicado unas palabras a los mayores, que "tienen miedo de salir, que evitan determinados lugares y han reducido sus caminatas.

"Después de una vida trabajando, merecen disfrutar de su ciudad", ha dicho una de las mujeres.

Además, piden también un estatus específico para Ceuta y Melilla en la Unión Europea, "con un tratamiento similar al de las regiones ultraperiféricas", que tenga en cuenta "sus singularidades".

En su discurso, Vivas ha agradecido el "coraje y tenacidad" de las mujeres ceutíes, que "representan a un pueblo que ha hecho del respeto y la convivencia entre personas de diferentes credos, culturas y orígenes, una manera de ser y de vivir".