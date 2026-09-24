María Llapart adelanta en Onda Cero la fecha que establece el Gobierno para realojar a todos los migrantes de Ceuta: "El 10 de octubre es el plazo"

La periodista María Llapart ha intervenido este miércoles durante la tertulia de La Brújula para adelantar en exclusiva una información sobre la fecha que maneja el mando único del Gobierno que gestiona la crisis migratoria de Ceuta para tener a todos los migrantes realojados en zonas cubiertas.

Llapart ha asegurado que el Ejecutivo se ha puesto como objetivo el próximo sábado 10 de octubre para que las 3000 personas que continúan en las calles, según sus propias cifras, puedan estar en algunos de los campamentos de emergencia que se han construido a lo largo de la ciudad autónoma. "Calculan que todo el mundo podría estar realojado el 10 de octubre", ha asegurado la periodista.

Además, la tertuliana ha explicado que, según el Gobierno, el problema en estos momentos en el cribado no es la escasez de funcionarios, sino la acumulación de trámites, con sus respectivos tiempos de espera, por los que debe pasar cada persona.

"Los triajes de 6 horas, después una entrevista personal, después 2 semanas para tramitar la solicitud de asilo, si se deniega el asilo el migrante tiene 10 días para hacer alegaciones..." En suma, un proceso que puede alcanzar un total de hasta 12 semanas. El objetivo del Gobierno es reducir los tiempos a la mitad, es decir, a seis semanas. "Están obsesionados con reducir esos plazos", ha señalado Llapart.

Están obsesionados con reducir esos plazos

Para llegar a cumplirlo, necesitan que todas las personas migrantes estén localizadas y tengan un lugar fijo en el que comer y dormir. "Tienen que tener a tal persona en esta litera y en este sitio".

A raíz de esta información, Marta García Aller ha apuntado que, si el Gobierno maneja estas fechas en la actualidad, si hubiera comenzado a ejecutar el realojo anteriormente, la mayoría de los migrantes podría estar ya filiada.

Una crisis enquistada en Ceuta

La actualidad en Ceuta continúa marcada por el proceso de realojo y regularización de las personas que llegaron a la ciudad a finales de julio procedentes de Marruecos. El Gobierno calcula que algo más de 3.000 migrantes, entre ellos varios centenares de menores, permanecen todavía en las calles, aunque más de 6.000 personas ya han sido atendidas en los espacios habilitados. El Ejecutivo asegura que seguirá realizando traslados durante los próximos días con el objetivo de acabar con las pernoctaciones en las calles de Ceuta y los campamentos improvisados que se han construido en varias playas a lo largo de estos casi dos meses.

En el caso de los menores no acompañados, la situación sigue siendo especialmente compleja. Los últimos datos del Gobierno sitúan en unos 2.300 los menores ya filiados, mientras que entre 500 y 700 continúan sin protección en las calles. La apertura de expedientes ha comenzado recientemente y se tramitan alrededor de diez al día, dentro de un procedimiento que debe determinar si procede la reagrupación familiar, la protección internacional o el traslado a otras comunidades autónomas. Mientras avanzan estos trámites, Bruselas ha reclamado que se garantice en todo momento la protección de los menores vulnerables que permanecen en Ceuta.