Pablo Pombo, sobre la crisis de Ceuta: "A Sánchez le queda una verdad por decir"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado por primera vez a Marruecos como parte de la culpa de la entrada de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio en Ceuta. "Está evidente que su control de la frontera falló", dijo el líder del Ejecutivo en una entrevista con la CNN.

Una frase llamativa, ya que durante todo este tiempo el Gobierno ha evitado culpar a Marruecos y ha alabado su colaboración y su buen trabajo. En este sentido, el periodista Pablo Pombo ha cargado duramente contra Sánchez en Por fin: "Solo le queda una verdad por admitir: que los servicios secretos cumplieron con su deber en tiempo y en forma".

¿Pero no me habías dicho que eran las mafias?

Según Pombo, Sánchez ha ido admitiendo una a una todo lo que ha ido negando en este tiempo y lo único que le falta por reconocer es que, en realidad, los servicios secretos sí sabían lo que podía pasar, pero no hicieron nada para impedirlo. Asimismo, que el líder del Ejecutivo haya señalado a Marruecos, solo sirve para "tirar abajo su propio discurso".

"¿Pero no me habías dicho que eran las mafias? ¿Pero no me habías dicho que era Rusia? ¿Pero no me habías dicho que eran los oligarcas tecnológicos? ¿Pero no me habías dicho que estaba aquí la internacional de la extrema derecha? ¿Pero no se ha llegado a especular desde la extrema izquierda la participación de Israel y EEUU?", se ha preguntado Pombo.

Hoy los gendarmes marroquíes han demostrado que si quieren, no pasa nadie

Del mismo modo, que Pedro Sánchez haya culpado a Marruecos no cambia nada porque "la realidad sigue siendo la misma que hace 50 días". Así las cosas, el periodista se ha mostrado tajante sobre la crisis migratoria: "El hecho mismo es que Marruecos, por obra o por omisión, es el responsable de lo ocurrido".

Es más, el periodista compara lo sucedido en julio con lo ocurrido hoy, día de las elecciones en Marruecos y posible día de una nueva entrada masiva, según algunos mensajes difundidos por redes sociales: "Cuando la gendarmería marroquí no quiere, no pasa nadie".

Pide respuestas a Marruecos, pero insiste en la necesidad de "cooperar"

En esa misma entrevista de Pedro Sánchez en la CNN con motivo de la Cumbre General de la ONU, ha explicado que el Gobierno de España ha pedido "respuestas y acciones a Marruecos", aunque ha insistido en que ambos países tienen que "cooperar" y mantener buenas relaciones.

También ha reiterado la negativa de que el Gobierno supiera de antemano lo que iba a ocurrir, por eso se muestra tranquilo al ser preguntado sobre la desclasificación de los documentos de los días previos: "Esos documentos demuestran que no había una evidencia clara de que algo así iba a suceder".