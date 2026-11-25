Una jueza de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo 9 de diciembre a Leire Díez y al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano por presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública, tras admitir la querella de Vox que había rechazado en junio y que la Audiencia Provincial le obligó a tramitar. Según un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid cumple así lo ordenado por la Sección Tercera de la Audiencia madrileña, que el pasado 14 de octubre anuló su decisión de no admitir la querella.

Ahora, Díez y Serrano deberán comparecer el próximo 9 de diciembre por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Serrano, que presidió Correos entre 2018 y 2023, nombró a Díez jefa de Relaciones Institucionales y directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro, el área en la que se firmaron los contratos. La magistrada que ahora instruirá la causa había rechazado la denuncia el pasado 27 de junio, al entender que se apoyaba en informaciones periodísticas que no aportaban un principio de prueba. Sin embargo, la Audiencia de Madrid concluyó que la querella propone investigar "hechos y delitos concretos y no una investigación general en búsqueda de actuaciones irregulares". Además, señaló que aporta "elementos objetivos y obrantes en registros públicos".

"Una comprobación objetiva"

Los magistrados admitían que los simples recortes de prensa no bastaban para abrir una causa penal. Si bastaran, advierten, se reconocería "una suerte de poder omnímodo a los medios de comunicación para provocar a voluntad el inicio de investigaciones penales".

No obstante, precisaban que la situación fue distinta cuando las noticias se basaban en documentos de organismos públicos. Por eso, la Sección Tercera consideraba que no cabe cerrar el caso sin investigar "cuando el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos".

Se reclama también la declaración de Víctor de Aldama

Junto a la citación, la jueza pide a Correos los expedientes completos de los contratos señalados en la querella de Vox, incluidos los correos electrónicos internos de las unidades de contratación. Entre ellos figuran los adjudicados a la empresa de seguridad Trablisa, el del proyecto 'Correos Cargo' con la aerolínea Evelop (del grupo Globalia), y el de la gestión del bono cultural joven, en la que intervino la empresa Bnext.

También reclama al Tribunal Supremo la declaración de Víctor de Aldama en la que afirmó haber recibido ocho millones de euros de Correos "sin contrato formal". Además, pide a la Audiencia Nacional los correos del 'caso Koldo' sobre el envío de un contrato a la trama antes de que se publicara la licitación.

La instructora requiere además a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la carta que envió al entonces presidente de Correos, en la que vinculaba 'Correos Cargo' con el rescate de Globalia y Ávoris. Asimismo, pide los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el grupo y el expediente de un contrato con Innova Next, consultora de Juan Carlos Barrabés. Entre los hechos que recoge la Audiencia figura un contrato de climatización cuyos tres lotes pasaron de 122.389 a 479.192 euros al adjudicarse de nuevo a una intermediaria, con subidas de hasta el 487%. En el de 'Correos Cargo', una cláusula establecía que los resultados negativos del ejercicio "serán asumidos íntegramente por Correos".