La jueza Biedma relata en la Audiencia Nacional haber sentido "angustia" ante la vigilancia de las cloacas

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha relatado al juez de la Audiencia Nacional la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas.

En una declaración que ha durado más de una hora, la jueza ha denunciado la campaña de acoso y seguimiento que sufrió durante la investigación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

No obstante, la magistrada ha indicado a Santiago Pedraz, instructor del caso, que desconoce si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez, negando conocer a nadie del PSOE.

Biedma ha declarado este jueves como perjudicada en la causa contra Leire Díez y otros exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones judiciales que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

La vigilancia en el colegio de sus hijos

Según informan a EFE fuentes jurídicas, Biedma habría contado al juez que varios abogados le comunicaron que alguien que se hacía pasar por su hermano o su secretario iba al colegio de sus hijas, cuando ella no tiene ni hermano ni secretario.

Asimismo, no sabe si Leire Díez, a quien no conoce, estaba detrás, pero su declaración se ha centrado en la figura de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que le tenía animadversión por haberse encargado de la causa judicial abierta contra él por violencia machista, en la que acabó condenado, y que publicó multitud de vídeos atacándola.

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