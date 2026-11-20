El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ofrecido a Cintia Rocho, conocida como 'La Celsa' y señalada como líder del clan de 'Los Rocho', la posibilidad de declarar por videoconferencia desde los juzgados de Badajoz en el marco del denominado 'caso Leire'. La propuesta llega después de que la testigo solicitara escolta policial para acudir a su citación judicial del próximo 24 de noviembre, alegando que teme por su vida debido a las amenazas de muerte que asegura recibir desde hace años.
El magistrado, que actúa en sustitución de Santiago Pedraz, le ha dado un plazo de un día para comunicar si acepta esta alternativa y prefiere prestar declaración desde Badajoz, sin necesidad de desplazarse hasta la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
Cintia Rocho teme sufrir un atentado
La petición de protección policial fue presentada ayer, jueves 19 de noviembre, después de que Rocho manifestara su preocupación por las amenazas que dice sufrir. La testigo afirmó ante la UCO que el exjuez le habría pedido actuar contra Biedma con el objetivo de silenciar y desactivar la causa que afectaba al Gobierno. No obstante, detrás de dicha maniobra se encontraría la propia Leire Díez.
"Solicito que se acuerde con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial, adecuado al riesgo que se determine, que incluya mi conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial, la protección durante mi llegada y acceso, mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida y traslado posterior a lugar seguro", ha indicado al juez en un escrito enviado este miércoles.
"Desde hace años" viene "sufriendo amenazas de muerte", recoge el documento. Además, recuerda que tanto su marido como su padre fueron asesinados días después de recibir amenazas similares.
La testigo también hacía referencia al homicidio de un hombre ocurrido el pasado miércoles en Badajoz, un suceso que, según explicó, había incrementado su temor por su vida y su integridad física. No obstante, precisó que no afirmaba que existiera una vinculación acreditada entre ese asesinato y las amenazas que asegura padecer, ni atribuía su autoría a ninguna de las personas investigadas en la causa.
Rocho justificaba también su petición por la difusión pública de la fecha y la hora de su comparecencia, circunstancias que, a su juicio, aumentaban su exposición y el riesgo de sufrir un atentado.