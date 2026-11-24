El Gobierno mueve su última ficha antes de las elecciones generales del 29N. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley con una serie de medidas que tratan de endurecer la regulación sobre las entidades financieras.

Según ha informado el Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, esta nuevas normativas permiten limitar el sobreendeudamiento de las familias, puesto que actúan ante la contratación de préstamos.

"La norma propuesta actúa en dos frentes: al contratar un préstamo y cuando surgen problemas para devolverlo", ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Este será el interés máximo en los préstamos

El texto presentado este martes recoge un límite general al coste del crédito al consumo del 22% TAE, mientras que para las tarjetas 'revolving' ya existentes se aplica un límite de 22% al tipo nominal, salvo novación.

Por su parte, para los créditos de alto coste se establecen condiciones específicas como que la devolución deberá poder realizarse en al menos tres cuotas mensuales, el interés no podrá superar el 6% mensual y la comisión máxima será de 15 euros.

La norma limita también los mensajes publicitarios que presenten el crédito como sustituto del ahorro, refuerza las obligaciones de evaluar la solvencia para prevenir el sobreendeudamiento y obliga a los prestamistas de alto coste a facilitar información reforzada con 24 horas de antelación, para que al menos exista este plazo mínimo de reflexión para el cliente.

Según la ministra, este real decreto "refuerza la protección de los hogares frente al endeudamiento y actúa en la contratación del préstamo y regula la venta de la deuda a terceros para que esta práctica no reduzca los derechos del que tiene que devolver el préstamo".

Qué cambia a partir de ahora

Hasta la fecha, los límites sobre este tipo de créditos eran establecidos por los tribunales únicamente cuando los consumidores alegaban abuso de las entidades. En 2023, el Tribunal Supremo fijó que el cobro excesivo se producía cuando el tipo medio superaba en seis puntos porcentuales el tipo medio del mercado, lo que daba un interés que ronda el 24%.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido reducirlo con el objetivo de proteger a las familias y evitar el sobreendeudamiento. El Ministerio de Economía ha puesto de ejemplo un microcrédito promedio hoy de 300 euros con una TAE del 3.417% y plazo de 30 días. Esto supone un coste de 103 euros. Con el nuevo régimen, si el cliente reembolsa anticipadamente a los 30 días, el coste máximo será de 33 euros. Si reembolsa en 3 cuotas mensuales, el coste máximo será de 51,70 euros.

Será necesaria la supervisión del Banco de España

Otra de las novedades del decreto es la aparición de una nueva figura dentro de este proceso. Y es que la concesión de créditos quedará reservada a entidades autorizadas y supervisadas por el Banco de España, es decir, surge la figura del administrador de créditos.

Hasta ahora, los deudores podían pasar de ser deudores de una entidad supervisada a otra sin supervisión por Banco de España, quedando fuera de su servicio de reclamaciones.

Ahora, la venta de un crédito no alterará ni las condiciones del préstamo ni los derechos del deudor, que podrá hacer valer ante el nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el prestamista original. Seguirán siendo de aplicación los códigos de buenas prácticas a los que la entidad estuviera adherida en el momento de la cesión.

El prestatario deberá ser informado de la venta, con datos que le permitan identificar al comprador, al administrador y a la autoridad que los supervisa, así como las cantidades pendientes. Según el Gobierno, los administradores y compradores de crédito deberán "abstenerse de cualquier forma de acoso, coacción o influencia indebida".

Además, los prestamistas deberán contar con políticas de renegociación de deudas con el fin de alcanzar un acuerdo con el deudor antes de reclamar la totalidad de la deuda o acudir a los tribunales.

En este sentido, si el prestatario está en situación de vulnerabilidad y es beneficiario del ingreso mínimo vital, antes de vender o ceder un crédito se les deberá ofrecer un plan de pagos adoptado a sus circunstancias con fórmulas de quita.