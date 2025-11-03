La feroz crítica de Rufián a la comparecencia de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una dura crítica al presidente valenciano Carlos Mazón tras su comparecencia de este lunes, en la que anunció su renuncia al cargo. En un mensaje publicado en la red social X, Rufián calificó la intervención de Mazón como "cobarde, falaz y perversa", reprochándole además la escasa atención que dedicó a las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana.

En la comparecencia, el ya expresident reconoció errores en la gestión de la catástrofe y anunció que no continuaría en el cargo, aunque sin pronunciar expresamente la palabra "dimisión". Dejó en manos de PP y Vox la elección de su sucesor.

Durante la intervención, Mazón admitió fallos como no solicitar la declaración de Emergencia Nacional ni valorar la magnitud del desastre, aunque insistió en que no actuó "por cálculo político ni mala fe". Aun así, evitó asumir responsabilidades políticas más allá de su marcha y no concretó si abandonará su escaño en las Corts Valencianas.

Desde que tuvo lugar la tragedia de la dana hace más de un año, Rufián siempre se ha mostrado muy crítico con Mazón y siempre que ha tenido oportunidad ha exigido su dimisión. La semana pasada le tildó de "psicópata" por acudir al funeral de Estado en memoria de las víctimas de las inundaciones, pese a que las familias le pidieron que no fuera.

Rufián se expresó así en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la asistencia de Mazón al funeral de Estado, que presidieron los reyes y al que acudieron las altas instituciones del Estado.

Además, ayer mismo, en relación con las informaciones que señalan que Mazón vio imágenes de Utiel inundada mientras estaba en el restaurante El Ventorro, Rufián le tildó de "homicida".