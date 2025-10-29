Rufián llama a Mazón "psicópata" por ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana: "Es un inútil y un mentiroso"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, ha llamado este miércoles "psicópata" al presidente valenciano, Carlos Mazón, por ir al funeral de Estado por las víctimas de la dana, pese a que las familias le han pedido que no vaya.

Rufián se ha expresado así en los pasillos del Congreso, minutos antes del comienzo del Pleno, al ser preguntado por la asistencia de Mazón al funeral de Estado, que presidirán los reyes y al que acudirán las altas instituciones del Estado.

El diputado ha cargado contra el presidente valenciano al señalar que es un "inútil" y un "mentiroso", además de un "psicópata" que tiene de "cómplices" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal. "Gracias a su apoyo este tipo se mantiene (en el cargo) un año después", ha apostillado.

Sánchez "saldrá a hombros" de la comisión de investigación

Al portavoz de ERC le ha preguntado también por la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión Koldo del Senado. Sobre esto ha vaticinado que Sánchez "saldrá a hombros" porque los parlamentarios del Partido Popular son "malos".

Así se ha expresado ante los medios en la Cámara Baja, donde ha explicado que por parte de su partido será el senador Joan Queralt el encargado de interrogar al presidente del Gobierno durante su intervención en la comisión de investigación.

En este sentido, Rufián ha dejado claro que será un interrogatorio "duro", pero ha señalado que "sí es cierto que los parlamentarios del PP son tan malos que siempre los cargos del PSOE salen a hombros" de las comisiones de investigación. "Vaticino que Sánchez saldrá a hombros de esa comisión", ha añadido.

La comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado 'caso Koldo' comenzará mañana a las 09.00 horas y el primer grupo que podrá hacerle preguntas al presidente del Gobierno será el Mixto, ya que comenzarán los partidos con menos representación y terminarán los que más tienen.