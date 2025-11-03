Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana por su gestión de la dana: "Ya no puedo más"

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana un año después de la catástrofe de la dana y tras haber sido duramente increpado en el funeral de Estado que se celebró el pasado miércoles con motivo del aniversario de la tragedia en la que fallecieron 237 personas (229 sólo en Valencia).

"Durante este año, hemos hecho todo", ha dicho Mazón en su comparecencia, en la que ha reiterado que "jamás" un gobierno autonómico ha abordado un reto parecido. Tras recordar lo que supuso la dana para la comunidad, Mazón ha dicho que hoy es el primer día como excepción que hará mención a su persona y, así, "reconocer errores" propios, como -dice- tener la "ingenuidad manifiesta" de querer recibir al Gobierno central durante las primeras horas. "He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir", insiste Mazón.

Además, Mazón ha denunciado una "campaña" brutal en su contra en la que incluso le han llamado "asesino". Así, ha dicho que mientras unos "utilizan la desgracia como excusa", él no va a poner ninguna: "Sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre". En este sentido, ha destacado el "ruido" que hay alrededor de su persona.

Lo que ha dejado claro es que no habrá convocatoria electoral. "Por voluntad personal, habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables". Finalmente, ha anunciado su dimisión con un "ya no puedo más".

Los últimos días de Mazón

En los últimos días, el cerco sobre Mazón se ha ido estrechando cada vez más. Las últimas informaciones sobre su comida con la periodista Maribel Vilaplana y, sobre todo, la reunión que tuvieron el viernes los presidentes provinciales con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, han sido lo que ha precipitado su caída.

Tras este encuentro con Pérez Llorca, Vicent Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante) trasladaron a la Dirección Nacional el nombre de Mompó como posible futuro candidato a las elecciones a la Presidencia de la Generalitat. Por su parte, la secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, informó el domingo de que el president y Alberto Núñez Feijóo iban a conversar para analizar el "contexto político" de la Comunidad Valenciana. Finalmente, tras horas de conversaciones, Carlos Mazón ha terminado anunciando su dimisión.

Durante el último año han sido muchas las peticiones para que Mazón diese un paso atrás, especialmente por parte de la sociedad valenciana que, en los últimos doce meses se ha manifestado de manera masiva en reiteradas ocasiones pidiendo la marcha del máximo responsable del Gobierno Valenciano durante la Dana.

Gritos e insultos a Mazón antes del comienzo del funeral de Estado por la dana | EFE

Retraso en la alerta

Las críticas al Gobierno de Mazón comenzaron por la tardanza de la Generalitat en enviar el mensaje de alerta masiva a la población. El ES-Alert no se envió hasta las 20:11 horas, cuando los municipios más afectados por la Dana ya estaban arrasados y ya se había producido el fallecimiento de la mayoría de las víctimas.

Recientemente, la jefa del servicio de coordinación del 112 en la Comunidad Valenciana declaró ante la jueza de Catarroja que a las 18:35 horas la Delegación del Gobierno ya había planteado el envío de la alerta para avisar a la población y que ella lo trasladó a los responsables de la emergencia en el Cecopi. La respuesta que le dieron fue que lo estaban gestionando.

Poco después se supo que el president ni siquiera estaba en la reunión que el Cecopi había convocado para las 17:00 horas y que llegó varias horas después de su inicio, pero no se supo por qué. No fue hasta el 8 de noviembre (diez días después) que reconoció que se encontraba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante 'El ventorro'. Dicha comida no aparecía en la agenda pública del presidente y en un primer momento se dijo que había durado hasta las 17:30 horas.

Los cambios de versión de Mazón

A partir de aquel momento, comenzó un baile de versiones sobre la hora a la que finalmente el president se incorporó al Cecopi. Primeramente, se dijo que fue a las 19:30, dos horas y media después de su inicio. Una segunda versión retrasó esa hora hasta las 20:20 y apuntó que Mazón estaba sin cobertura, por lo que no pudo comunicarse con nadie. La tercera y última versión se conoció cuando se destapó que llegó a las 20:28 horas, una diferencia de diecisiete minutos desde que se enviara el ES-Alert.

La propia Maribel Vilaplana difundió una carta pública el pasado 5 de septiembre en la que reveló que abandonaron el restaurante entre las 18:30 y 18:45 horas. Días antes del primer aniversario de la dana, el diario 'Levante EMV' publicaba un nuevo dato sobre el paradero de Mazón: acompañó a la periodista hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante.

Este fin de semana, el mismo medio publicaba también que Vilaplana habría recibido, durante su comida con Mazón, un vídeo de las inundaciones en Utiel y que se lo habría mostrado al president. El sábado por la tarde se conocía que la periodista había sido ingresada en el hospital tras sufrir una crisis severa de ansiedad, recibiendo el alta unas horas después.

"Reflexión más profunda"

El anuncio de Mazón se ha producido después de que el pasado jueves asegurase que comparecería en "los próximos días" tras haber hecho una "reflexión más profunda" sobre lo ocurrido en el Homenaje de Estado en recuerdo de las 237 víctimas de la Dana del 29 de octubre de 2024, en el que fue increpado por varios familiares de los fallecidos.

El ya expresident aseguró que se hacía "cargo del día", en referencia al funeral con motivo del primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "fuera" y "asesino" por parte de los familiares.

"Merece la pena hacer una primera reflexión sobre el día de ayer [...]. Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda, de que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días", dijo. Después apeló a que en los próximos días haría "una reflexión algo más profunda sobre lo que ha significado" el día del funeral.