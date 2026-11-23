"Me muero de ganas de daros por culo". Con este poema en catalán de Jaume Pons Alorda ha celebrado el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, la aplicación total de su amnistía por parte del Tribunal Supremo . Una 'celebración' a través de una publicación de X (antes Twitter) en la que ha compartido el poema íntegro del libro "El Corc".

Un poema que habla sobre los enemigos y que el expresident manifestó que hoy "ha llegado" el día de poder recomendarlo. Así lo indicó Puigdemont en sus redes sociales después de que el Tribunal Supremo archivase definitivamente la causa del 'procés' contra él y los exconsejeros de la Generalitat catalana Toni Comín y Lluís Puig. Todo ello al declarar extinguida por la ley de amnistía su "responsabilidad penal".

"Sabía que tendría la ocasión para recomendarlo"

Al margen del poema, Puigdemont ha manifestado su opinión al respecto, ya que como ha enfatizado el expresident, "sabía que tendría la ocasión para recomendarlo y el día ha llegado". "Comprad el libro, por cierto, que encotraréis más y unos 'deliciosos propósitos de procreación' finales que os ayudarán a disfrutar", ha dicho Puigdemont en su publicación.

Esta publicación, el expresident la ha acompañado con una imagen del poema que, a parte de las groseras palabras, dice: "Estimadísimos amigos, rezo para que cada día seáis más, que ya sois muchos ahora, pero que cada vez seáis mejores", refiriéndose a sus 'enemigos'. "A todos vosotros, estimadísimos amigos míos, cada día mayores en dones y número, os tengo que dar las gracias eternas para todas estas continuadas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de daros por culo", concluye el poema de Jaume Pons Alorda.

Cabe recordar que desde el entorno de Puigdemont señalaron que este no volvería a Cataluña hasta después del 29 de noviembre, pero, ahora que ya cuenta con la aplicación de la amnistía por completo, podría aparecer en algún acto de campaña de Junts para apoyar a Miriam Nogueras o incluso ir a votar el próximo domingo en las elecciones del 29N.