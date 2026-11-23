El pasado 17 de enero se cumplieron 30 años del secuestro de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones y militante del Partido Popular. La organización terrorista ETA le tuvo recluido en un zulo de dimensiones reducidas hasta 532 días, cuando el 1 de julio de 1997 fue liberado por la Guardia Civil.

Una semana más tarde, como venganza, ETA decidió secuestrar a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. Ante la negativa del Gobierno central a negociar con la banda terrorista ETA, Blanco fue tiroteado la tarde del 12 de julio, dos días después de su secuestro.

El impacto que generaron ambos secuestros marcó la historia del terrorismo en España. En el caso de Miguel Ángel Blanco, se llegaron a congregar hasta 500.000 personas en Bilbao, siendo la mayor manifestación en contra de ETA en la historia de nuestro país.

Una visita al zulo de Ortega Lara

Durante el día de ayer, la cuenta de X (antes Twitter) del Ministerio del Interior publicó en su perfil la posibilidad de visitar la reproducción del zulo donde estuvo secuestrado Ortega Lara. Este mensaje ha generado cierta polémica al publicarlo, como comenta un internauta, "como si fuera un parque de atracciones".

Llama la atención la corriente que muchos usuarios comentan, denominada ragebait. Esto consiste en una táctica en internet que consiste en publicar contenido diseñado para provocar ira o indignación y así generar interacción, tráfico o incluso ingresos, algo que sin duda han conseguido.

"Esto es ir a pillar, eh, no voy a caer en la trampa, saludos a la Audiencia Nacional", ironiza un internauta. La publicación sigue generando interacciones y subiendo sus cifras, tanto de comentarios como de "me gustas", al tiempo que sigue creciendo la indignación por este tipo de posts.

Otros han reprochado que anuncien esta vista con tanto entusiasmo tras haber pactado con Bildu para gobernar.

Las secuelas de Ortega Lara

Las condiciones del secuestro del funcionario de prisiones fueron infrahumanas: el zulo en el que se encontraba era muy húmedo, pues se encontraba a pocos metros del río Deva, no tenía ventanas y estaba situado bajo el suelo de una nave industrial. Tenía unas dimensiones de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 1,8 m de altura interior, mientras que el acceso al zulo se realizaba a través de un conducto de 50 cm de altura.

Según el propio Ortega Lara, la relación con sus secuestradores fue variando, desde compartir conversaciones políticas cordiales a carecer de trato. En el momento de su rescate, Ortega Lara había perdido 23 kilos, masa muscular y densidad ósea, además de sufrir trastornos del sueño, estrés postraumático, ansiedad y depresión.

En enero de 2014 anunció que creaba Vox, un nuevo partido político junto a Santiago Abascal, Ignacio Camuñas y Alejo Vidal-Quadras, entre otros.