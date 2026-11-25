Casi un año después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida hasta 46 personas, ha visto la luz el informe pericial de 81 páginas remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro.

En dicho informe, los profesionales señalan que, a pesar de que existe "bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar", mantienen que el accidente se pudo producir por la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos", la "rotura de la soldadura por la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y por la "rotura de la soldadura por efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".

La Aitat advierte de un "riesgo de seguridad" en la red ferroviaria y reclama sistemas específicos para detectar fracturas antes del paso del siguiente tren. En Adamuz, 47 trenes circularon por el tramo afectado antes del accidente ocurrido el 18 de enero.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha alertado de la "insuficiencia de los medios existentes para la detección eficaz de roturas francas de carril". El organismo considera que esta carencia supone un "riesgo de seguridad" y reclama evaluar nuevas soluciones técnicas para evitar que se repita un accidente como el de Adamuz.

La advertencia figura en una recomendación previa sobre la investigación del siniestro. El escrito, remitido a la Guardia Civil a petición de la jueza de Montoro que instruye el caso, señala que la fractura permaneció sin detectar durante un periodo prolongado, mientras continuaban circulando trenes por el tramo afectado.

Hasta 47 trenes pasaron por el carril roto antes del accidente

Según los primeros análisis, la rotura pudo producirse después del paso del tren 2211 y permaneció sin detectarse hasta el accidente, aproximadamente 22 horas después. Durante ese intervalo, hasta 47 circulaciones atravesaron el punto afectado. La Aitat considera que lo ocurrido demuestra que una fractura puede permanecer oculta sin que los sistemas actuales activen una alerta.

El organismo explica que los circuitos de vía están diseñados principalmente para detectar la presencia de trenes, no para identificar específicamente roturas de carril. Aunque pueden detectar algunas fracturas en determinadas circunstancias, las instalaciones actuales no garantizan su identificación.

Por ello, la Aitat reclama una "barrera específica" que permita detectar estas roturas una vez producidas y antes del paso del siguiente tren.