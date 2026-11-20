La Audiencia Nacional ha acordado este viernes la puesta en libertad provisional de James 'Fergie' Cox Chambers Jr., el multimillonario y activista propalestino reclamado por Estados Unidos para su extradición. La decisión llega después de que las autoridades estadounidenses reconocieran tres errores "sustanciales e involuntarios" en la traducción al español de documentos utilizados para sustentar su petición de entrega.

La Sala de lo Penal ha atendido la solicitud de libertad presentada por la defensa de Chambers, que encabeza el abogado Aitor Martínez, del despacho del exjuez Baltasar Garzón. El tribunal ha establecido varias medidas cautelares para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia española mientras continúa el procedimiento.

En concreto, Chambers deberá comparecer todos los lunes ante el juzgado más próximo a su domicilio, entregar su pasaporte, comunicar una dirección en España y no abandonar el territorio nacional. También tendrá que presentarse ante la Audiencia Nacional siempre que sea requerido.

Los errores de traducción que han cambiado el rumbo del caso

El origen de este giro judicial está en una comunicación remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Audiencia Nacional, en la que reconocía tres errores en la traducción de la declaración jurada de una agente del FBI. El documento había sido elaborado por una empresa privada contratada por las autoridades estadounidenses y formaba parte de la documentación aportada para reclamar su extradición.

Los fallos afectan a la descripción de los hechos por los que se reclama a Chambers, relacionados con unas protestas contra la empresa Elbit Systems, fabricante de armamento israelí. Entre las discrepancias reconocidas figura la traducción de "acción directa" como "violencia directa", un término que no aparecía en el documento original en inglés. La defensa había denunciado que estas alteraciones agravaban la descripción de los hechos y podían influir en su calificación jurídica.

Tras conocer esta información, la Audiencia Nacional decidió aplazar su pronunciamiento sobre la extradición para estudiar las nuevas circunstancias y dar traslado a las partes, incluida la Fiscalía. Los magistrados consideran que esta novedad procesal puede tener relevancia en la resolución definitiva del procedimiento.

Chambers fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza y permanecía desde entonces en prisión provisional en la cárcel madrileña de Aranjuez. Estados Unidos reclama su entrega por presuntos delitos de blanqueo de capitales y por su supuesta participación en los hechos relacionados con las protestas, además de investigar posibles vínculos con la financiación de Hamás.

El activista, que rechaza las acusaciones, ha defendido que su actividad y sus aportaciones económicas responden a su compromiso con la causa palestina y ha negado haber financiado organizaciones terroristas o participado en acciones violentas. Su defensa sostiene que la reclamación estadounidense tiene un trasfondo político y que las irregularidades detectadas en la documentación comprometen la fiabilidad de las pruebas presentadas.

Por el momento, la puesta en libertad no supone el archivo de la causa ni el rechazo definitivo de la extradición. La Audiencia Nacional deberá valorar los errores reconocidos por Estados Unidos y las alegaciones de las partes antes de decidir si procede o no entregar a Chambers a las autoridades estadounidenses.