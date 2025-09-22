Almeida no renuncia al sueño olímpico de Madrid "pese a lo que pasó en La Vuelta es un perjuicio importante"

Las tres candidaturas fallidas de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos en 2012, 2016 y 2020 no han hecho que se olviden las aspiraciones a celebrar en algún momento la cita deportiva por excelencia del deporte en la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que Madrid no renunciará al sueño de ser sede de unos Juegos Olímpicos, aunque ha reconocido que los incidentes ocurridos durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital, que se vio afectada por protestas pro Palestina, generarán perjuicios.

El regidor madrileño ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que "tarde o temprano" Madrid albergará una cita olímpica, aunque ha insistido en que con un Gobierno del Partido Popular en la Moncloa las opciones serían mayores. "Si el Gobierno fuera del PP habría bastantes más opciones de poder conseguirlos", ha afirmado Almeida, que ha recordado que tanto el Ejecutivo regional como el municipal mantendrán firme su apuesta.

El impacto de La Vuelta en la imagen de Madrid

Almeida ha coincidido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en que los incidentes durante la Vuelta suponen un "perjuicio importante" para la reputación de la ciudad en la atracción de grandes eventos deportivos. "Eso es lo que compartimos la presidenta y yo, pero desde luego no vamos a renunciar al sueño olímpico", ha subrayado.

Ayuso había apuntado este domingo que "lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco", señalando incluso que federaciones internacionales y deportistas trasladaron su preocupación por el impacto negativo en la imagen de la capital.

El alcalde ha evitado precisar si el proyecto olímpico de Madrid estaría enfocado en 2036 o 2040, pero deja claro que "es un sueño al que ni el Gobierno regional ni el municipal van a renunciar". A su juicio, el compromiso de ambas administraciones es trabajar para que la ciudad pueda conseguir los Juegos en el futuro.

Críticas de la oposición

Desde Más Madrid, el portavoz Eduardo Rubiño ha criticado la insistencia en una candidatura olímpica y ha reclamado que se priorice el fomento del deporte de base. Según insiste, la estrategia del PP en anteriores intentos ha puesto el foco en "fastuosos equipamientos" que "solo sirven como escaparate de la ciudad" mientras se desatienden las necesidades de los deportistas y clubes locales.