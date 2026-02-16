Almeida recuerda su experiencia con Borja Cabezón: "Sufrí una presión casi insoportable por parte del Gobierno"

José Luis Martínez-Almeida ha desvelado que sufrió "una presión casi insoportable" por parte del Gobierno de España para que Borja Cabezón fuera nombrado director de Casa América.

El alcalde de Madrid se ha referido a este episodio tras una cuestión sobre las informaciones que vinculan al dirigente socialista con una presunta estructura para eludir impuestos.

Según ha relatado el regidor, durante meses tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid soportaron insistentes presiones para facilitar el nombramiento. "Pocas veces he sufrido más presiones por parte del Gobierno de España en mis años de alcalde que para colocar a Borja Cabezón de director de Casa América", ha afirmado.

Almeida ha explicado que ambas administraciones se opusieron al considerar que no reunía el perfil adecuado para el cargo, una decisión de la que ahora se "alegra profundamente" por el daño reputacional que habría causado a la institución.

"No tenía cualificación"

"Dijimos que no tenía cualificación, que no tenía trayectoria, que no era diplomático de carrera, que parece un requisito razonable para ser director de Casa América", ha señalado, asegurando que esas objeciones no fueron atendidas por el Ejecutivo central.

El alcalde ha acusado al Gobierno de bloquear durante meses la renovación y la colaboración institucional en Casa América con el objetivo de situar "al amigo de Sánchez". Finalmente, según su versión, Ayuntamiento y Comunidad mantuvieron su negativa. "No dimos nuestro brazo a torcer porque consideramos que Casa América merece el mejor director y Borja Cabezón no estaba cualificado", ha sostenido.

A su juicio, los hechos conocidos ahora refuerzan aquella decisión. Ha apuntado que el "daño reputacional" para la institución habría sido elevado si hubiera estado dirigida por alguien que, según las informaciones publicadas, habría utilizado "artimañas para tratar de eludir el pago de impuestos".

Crítica a lo que rodea a Pedro Sánchez

El regidor madrileño ha ampliado sus críticas al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cuando todo el entorno de Sánchez está podrido, quizás el origen de toda esa pudrición es Pedro Sánchez", ha manifestado.

Por último, Almeida ha reclamado la convocatoria de elecciones generales al entender que la situación política es insostenible. En su opinión, el presidente no debe seguir "sacrificando en el altar de su ambición a España" y debería "dar la palabra a los españoles" cuanto antes.