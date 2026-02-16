Borja Cabezón, otro cargo de la máxima confianza de Sánchez en el alambre por una presunta trama de evasión de impuestos

Borja Cabezón, actual adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y secretario de Acción Electoral del partido, ha copado titulares tras una información publicada por El Confidencial que le vincula con una presunta estructura societaria diseñada para eludir el pago de impuestos.

Cabezón ocupa desde julio de 2025 un puesto clave en la dirección socialista como adjunto a la Secretaría de Organización, actualmente en manos de Rebeca Torró. Se trata de un área estratégica dentro del partido, que antes ocuparon dirigentes como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Además, es considerado una persona próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antes de asumir responsabilidades orgánicas en Ferraz, Cabezón desempeñó distintos cargos en la administración pública, entre ellos en la Oficina del Ministerio de la Presidencia y al frente de una empresa pública vinculada a la innovación. También intentó sin éxito ser alcalde de Majadahonda.

La presunta trama

Según la información publicada este lunes, Cabezón habría utilizado durante años una estructura empresarial presuntamente administrada por testaferros para reducir su factura fiscal. El mecanismo, siempre según ese medio, se articulaba a través de una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), una figura que permite que las empresas que la integran tributen por separado.

De acuerdo con la citada investigación, la sociedad desviaba el 80% de sus ingresos a una empresa radicada en Reino Unido, que carecía de actividad real y estaría participada por presuntos testaferros, mientras que en España solo se tributaba por el 20% restante. La trama también tendría ramificaciones en Costa Rica y habría sido concebida para ocultar la identidad del dirigente socialista.

El PSOE le defiende

El PSOE ha negado de forma tajante cualquier irregularidad. Fuentes de Ferraz han asegurado que Borja Cabezón no tiene "acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y subrayan que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados". Asimismo, recalcan que su ámbito de trabajo "siempre ha sido España".

Por su parte, el Partido Popular ha exigido al presidente del Gobierno que aparte a Cabezón de la Ejecutiva socialista. Los populares recuerdan que Sánchez defendía en el pasado que en su partido no cabían personas que recurrieran a "ingeniería fiscal para no pagar impuestos" y sostienen que el jefe del Ejecutivo "ya está tardando en echar de su Ejecutiva a Borja Cabezón".

Desde el PP enmarcan este caso en una sucesión de polémicas que, a su juicio, afectan al entorno del presidente, y consideran que la continuidad de Cabezón en la dirección del partido resulta incompatible con las explicaciones conocidas hasta ahora.

Por el momento, no consta que se haya presentado denuncia judicial relacionada con estos hechos. La evolución del caso dependerá de si las revelaciones publicadas derivan en actuaciones por parte de la Agencia Tributaria o de la Fiscalía.