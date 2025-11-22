El frío ártico congela España: las heladas se extienden y veinte capitales marcan temperaturas bajo cero

El episodio de frío ártico iniciado a últimas horas del pasado miércoles alcanzó esta madrugada del sábado su momento más álgido, cuando se congelaron zonas de 45 provincias, entre ellas 20 capitales, en lo que fueron las horas más gélidas en lo que va de otoño.

Episodio invernal con acusado descenso térmico

Esta situación se debe a la entrada de una masa de aire de origen ártico, que penetró en la península y Baleares a partir del pasado miércoles para dar lugar a un episodio invernal, con un acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular, sobre todo en la fachada cantábrica.

Este invierno adelantado se despide este sábado porque en las horas centrales del día llegará una masa de aire atlántico más templada, con lo que las temperaturas subirán progresivamente.

Según los datos de la red de cerca de 830 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Servimedia, las heladas cubrieron esta madrugada y poco después del amanecer áreas de 45 provincias, es decir, todas salvo Cádiz, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Vizcaya.

Además, los termómetros de 366 observatorios de la Aemet marcaron valores bajo cero en las primeras horas este sábado, lo que supone un 43,9% del total de estaciones de esta agencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Alta montaña y zonas pobladas

Los lugares más gélidos en la madrugada y las primeras horas tras el amanecer de este sábado fueron la localidad pirenaica de Cap de Vaquèira (Lleida), con -14,7 grados; Port Ainé (Lleida), con -14,3; Cerler-Cogulla (Huesca), con -13,1, y Astún-La Raca (Huesca), con -12,7.

También hubo valores muy bajos en lugares poblados como Cuéllar (Segovia), con -9,5 grados; Mira (Cuenca), con -8, y Barco de Ávila (Ávila), Sigüenza (Guadalajara) y Munera (Albacete), con -6,5.

Además, las heladas se extendieron este sábado a 20 capitales de provincia, con las temperaturas más gélidas en Palencia (-5,7), Ávila (-5,4), Salamanca (-5,2) y Salamanca (-4,9).