El tiempo para esta Navidad: estas son las zonas de España en las que podría nevar

La Navidad de 2025 en España se presenta con tintes invernales más marcados de lo habitual. Las primeras previsiones meteorológicas apuntan a un escenario, que, como es lógico, estará dominado por el frío y la inestabilidad, con la llegada de frentes atlánticos y posibles descuelgues de aire polar que podrían dejar nieve en varias regiones del país. Aunque una "Navidad blanca" generalizada no está garantizada, sí aumenta la probabilidad de nevadas en zonas donde no siempre son habituales en estas fechas.

Uno de los puntos donde la nieve cobra más protagonismo es el Sistema Central. Comunidades como Madrid, Ávila y Segovia se sitúan en el foco de atención, especialmente áreas de la Sierra de Guadarrama y el puerto de Navacerrada, donde las temperaturas más bajas podrían permitir nevadas incluso en cotas relativamente bajas. En Castilla y León, provincias como León, Burgos o Soria podrían ver episodios de nieve que alcancen zonas urbanas si el descenso térmico se intensifica.

El norte peninsular también estará bajo vigilancia. En Galicia y la cornisa cantábrica, sobre todo en Lugo y el interior de Asturias, se esperan precipitaciones abundantes que, combinadas con el frío, podrían transformarse en nieve tierra adentro. Mientras tanto, en el noreste, Aragón, Navarra y los Pirineos registrarán nevadas copiosas en zonas altas, con una cota que podría descender hasta los 600-1.200 metros y bajar puntualmente a 500-700 metros en el noroeste durante los episodios más fríos.

Más al sur, la Andalucía oriental tampoco se libra del ambiente invernal. En Granada y Almería, comarcas como Guadix o Baza y, especialmente, Sierra Nevada, ya están experimentando frío intenso y podrían recibir nuevas nevadas en los próximos días. Todo ello refuerza la sensación de un invierno más "clásico", con temperaturas contenidas y mayor presencia de fenómenos propios de la estación.

¿Como evolucionará el tiempo?

En cuanto a la evolución del tiempo, los modelos prevén un desplome térmico de entre 3 y 7 grados en amplias zonas del centro y norte del país durante el fin de semana, con mínimas cercanas a los 0 ºC en ciudades como Oviedo o Valladolid. Las heladas podrían ser frecuentes en el interior durante la semana de Navidad, mientras que las precipitaciones más intensas se concentrarían en áreas montañosas, donde podrían acumularse hasta 15 centímetros de nieve en puntos del Sistema Central.

Madrid vivirá unas fiestas frías, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 4 y los 10 grados y la posibilidad de lluvias débiles en fechas señaladas como Nochebuena. En contraste, Navacerrada tendrá registros claramente inferiores y mayor probabilidad de nieve coincidiendo con el inicio del invierno astronómico. En general, no se esperan precipitaciones muy abundantes antes del día 25, aunque el tiempo seguirá siendo inestable.

El anticiclón europeo

De cara al conjunto del país, los expertos señalan que la posición del anticiclón europeo será clave. Si se confirma un bloqueo en el centro y norte del continente, las borrascas y masas de aire frío podrían circular más al sur, favoreciendo un escenario con lluvias y nieve en buena parte de España. Las tendencias actuales incluso apuntan a temperaturas entre 1 y 3 grados por debajo de la media para la semana del 22 al 28 de diciembre, tanto en la Península como en Baleares y Canarias.

En definitiva, todo indica que esta Navidad estará marcada por el frío, con un ambiente más propio del invierno tradicional. La nieve no será protagonista en todas partes, pero sí podría dejar estampas invernales en numerosas sierras y, de forma puntual, en cotas más bajas de lo habitual.