La borrasca Emilia deja lluvias torrenciales en España: la AEMET activa la alerta roja en Valencia y Almería

Este domingo será meteorológicamente inestable en buena parte de España por la influencia de la borrasca Emilia, sobre todo en Canarias y el suroeste peninsular. Se esperan lluvias fuertes que pueden sobrepasar localmente los 180 litros acumulados en 12 horas en zonas de Valencia y continuarán los fuertes vientos y las tormentas y chubascos en Canarias.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogida por Servimedia, los cielos estarán cubiertos en el centro y mitad sureste del país y los archipiélagos. Con incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones tanto en Canarias como Baleares y en el Estrecho y la zona del Alborán.

Imágenes del temporal provocado por la borrasca Emilia en Canarias | Agencia EFE

Alerta roja en Valencia y Almería

Andalucía y la Comunidad Valenciana han activado niveles de aviso rojo (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales previstas, que en algunos lugares pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas. Según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los fenómenos más adversos se van a localizar en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en la provincia de Almería, y en el litoral de la provincia de Valencia, aunque los avisos se han activado también, con nivel naranja (peligro importante), en las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Ceuta.

Lluvias, granizo y pequeños tornados

La AEMET prevé lluvias fuertes y persistentes, acompañadas de tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y, sobre todo, del Levante. En concreto, en los litorales de Valencia, se podrán producir alguna manga marina y pequeños tornados. Se podrían acumular localmente los 180 litros en 12 horas.

En el resto del territorio peninsular, los cielos estarán despejados con predominio del sol en general. Habrá nieblas matinales en áreas interiores de Galicia, del centro norte peninsular y del tercio oriental localmente persistentes.

Nieve en el Teide

En Canarias, se esperan chubascos localmente fuertes en las islas occidentales y, sobre todo, en Tenerife. En general, continuará la inestabilidad provocada por la borrasca Emilia. Asimismo, habrá heladas débiles en cotas superiores a los 1.900 metros.

Además, predominarán los vientos de componente este en España. Se esperan intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes y, en el resto del territorio, serán en general flojos. En Canarias, habrá rachas muy fuertes de componente norte en vertientes este y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas.

Nieve en el Teide | Europa Press

En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en el Cantábrico, archipiélagos y en Melilla. De media, la temperatura máxima en la Península será de unos 16 grados a 18ºC. Mientras tanto, en Canarias, las máximas serán de 23ºC.

Las temperaturas mínimas estarán en aumento en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y el tercio sur. En concreto, la temperatura mínima más baja se registrará en León, con 0ºC. Las zonas de interior como Castilla y León o Navarra tendrán los termómetros más bajos. Además, podrá haber heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.

Localizan en una playa de Melilla un cadáver arrastrado por el temporal

La Guardia Civil ha localizado este domingo un cadáver en una playa de Melilla arrastrado por el fuerte temporal de levante que azota en la ciudad autónoma.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de un varón cuya edad no se ha podido precisar por el mal estado en el que se encuentra el cuerpo tras llevar mucho tiempo en el mar.

El fuerte oleaje ha arrastrado el cadáver hasta la playa de San Lorenzo, en Melilla, muy cerca del puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde la Guardia Civil lo ha localizado a primera hora de este domingo.