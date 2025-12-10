Mario Picazo alerta de un "tren de frentes" con lluvia que amenaza a España

El tiempo anticiclónico que ha estado presente en España en los últimos días está a punto de desaparecer. Así lo ha explicado el meteorólogo Mario Picazo, quien ha alertado de la llegada de "un tren de frentes" que pondrá en aviso a la Península, debido a las lluvias y la bajada de temperaturas.

La semana ha empezado con altibajos en las temperaturas y cielos despejados en el Mediterráneo, si bien en algunas zonas ya han llegado las primeras lluvias. Ha sido a partir del martes cuando han empezado a notarse los primeros efectos del primero de los tres frentes que barrerán la Península, sucediéndose entre sí y cada dos días.

El primero afectará al oeste peninsular, dejando abundante lluvia y algunas precipitaciones en forma de nieve -la cota se situará entre los 1.700 y 1.800 metros-. Los restos de este frente se notarán el miércoles, con el sur peninsular y Canarias como principales zonas afectadas. En cuanto a las temperaturas, con la llegada de este frente, bajarán, pero no tanto como la semana pasada.

El segundo frente se espera el viernes y también afectará principalmente al oeste peninsular. Es posible que también caigan algunas precipitaciones, en su mayoría en forma de lluvia y de forma aislada, en el Mediterráneo y en las Canarias. Y el tercero de los frentes va a aparecer el domingo por la tarde por el noroeste peninsular, aunque sus efectos principales se notarán la semana que viene. "Le seguiremos la pista", ha indicado el meteorólogo.

Tanto el centro como el sur y este peninsular se van a librar de los efectos de estos frentes, mientras que Canarias agradecerá la llegada de los vientos húmedos y lluvias para retirar del ambiente la calima presente en estos últimos días.

En cuanto a las temperaturas, van a experimentar subidas y bajadas constantes a lo largo de la semana debido al paso de estos frentes, si bien no van a ser tan bajas como las de la semana pasada. "Es verdad que las temperaturas a partir de mediados de semana puedan ser algo bajas", que es lo habitual para mediados de diciembre.