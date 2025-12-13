La AEMET decreta la alerta roja en Valencia y Andalucía por lluvias torrenciales para este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en Andalucía y Comunidad Valenciana para este domingo. Tras el anuncio, el Gobierno ha hecho un llamamiento a la población en el que ha pedido que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, les ha trasladado este sábado al presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tanto ella misma como su equipo" están siguiendo "con atención" la evolución de la situación en sus respectivos territorios y se ha puesto a su disposición "para atender cualquier necesidad", como han informado fuentes del ministerio.

Según la previsión de AEMET, en la Comunidad Valenciana el comienzo del aviso está previsto a las 12.00 horas de este domingo y se mantienen vigentes las alertas en Alicante y Castellón desde las 00.00 horas. Asimismo, ha indicado la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

En Andalucía se ha activado el aviso de nivel rojo por lluvia en Almería, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas, mientras que en Granada se decretará el aviso naranja y amarillo en Cádiz. El aviso rojo se decretará por precipitaciones en la comarca almeriense de Valle del Almanzora desde las 6:00 horas hasta el final del día.

Es-Alert en Valencia

Poco después de conocerse la previsión de la AEMET, Protección Civilha enviado a las 19:23 horas de este sábado un Es-Alert advirtiendo a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia. Pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

El Es-Alert indica que la hora estimada del comienzo de la alerta conforme a AEMET son las 12.00 horas de este domingo y pide también respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades y, si la persona se encuentra en una zona inundable, debe buscar zonas altas o subir a un piso superior.

Por ello, la población debe seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y evitar llamadas innecesarias, según el mensaje que han recibido los ciudadanos de las zonas afectadas por la alerta. Asimismo, Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja en el interior de la provincia por lluvias, y en el litoral por tormentas, y la alerta amarilla por tormentas en el interior de la provincia.

Es-Alert Valencia | Europa Press/ OC

Antonio Sanz pide "mucha precaución" en Andalucía

En el caso de Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido "mucha precaución" y ha solicitado que se eviten los desplazamientos innecesarios y que, en caso de inundación, la gente se suba a las partes altas de las casas.

Se debe recordar que la comunidad andaluza mantiene activa desde este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1, del plan ante el riesgo de inundaciones por las intensas lluvias. Este nivel abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El 112 recomienda alejarse de las orillas y cauces de los ríos, barrancos, torrentes y puentes; no atravesar zonas inundadas o con acumulación de agua; evitar desplazamientos innecesarios; o aplazar las actividades deportivas de montaña o de riesgo.

Los ayuntamientos de la zona están informando a la ciudadanía de la alerta roja, para que extremen las precauciones, y están suspendiendo todas las actividades programadas en los municipios.