La dana Alice se agrava este fin de semana y la AEMET mantiene el nivel de alerta naranja por las fuertes lluvias

El temporal asociado a la dana Alice alcanzará este fin de semana su mayor adversidad y dejará lluvias que podrán superar los 180 litros en 12 horas con vientos muy fuertes en provincias como Alicante y Murcia.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha pedido mucha "precaución" durante este sábado en puntos del área mediterránea peninsular y de las Baleares, cuando las precipitaciones podrán ser torrenciales. A partir del domingo, también se prevén tormentas muy fuertes, pero "las zonas afectadas serán menos extensas".

"Inestabilidad" el sábado

Para el sábado, "continuará la situación de inestabilidad", y aunque hay "incertidumbre" sobre la posición de la dana Alice, en principio, las lluvias más intensas se desplazarán ligeramente más al norte que el viernes, en una franja que abarca desde el Delta del Ebro, en el sur de Tarragona, hasta el norte de la provincia de Alicante, ha incidido Del Campo.

En toda esa zona, incluyendo áreas costeras y prelitorales, además de en las Baleares, se esperan "chubascos muy fuertes, persistentes y, en algunos casos, de carácter torrencial, con riesgo de inundaciones y crecidas puntuales de cauces".

Ante esta situación, la AEMET ha activado el aviso naranja para este sábado en las Baleares, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde se prevén acumulaciones de entre 30-40 litros en una hora o 100 litros en 12 horas.

También podrían registrarse lluvias muy intensas en Baleares, mientras que en otras zonas del interior oriental y el centro peninsular se prevén chubascos más dispersos y de menor intensidad.

Menos intensidad el domingo

El domingo se mantendrá el "tiempo inestable, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores" y continuarán los chubascos, especialmente fuertes en Baleares y en el área mediterránea, donde las tormentas tenderán a desplazarse hacia el norte.

Los litorales y prelitorales de la Comunitat Valenciana y Cataluña —en especial el sur de esta última y el norte de las Baleares— serán las zonas más afectadas; en el resto del país, predominarán los cielos poco nubosos o parcialmente despejados.

Próxima semana

A partir del lunes, la inestabilidad se extenderá a más regiones, aunque con menor intensidad. Se esperan cielos nubosos en buena parte del país y chubascos ocasionales en el centro y este de la península, así como en Baleares, sin descartar lluvias débiles en el Cantábrico y en puntos de Andalucía.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán de nuevo en las zonas costeras y adyacentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana y desde el martes y, al menos, hasta mediados de semana, persistirá la probabilidad de lluvias en estas áreas, aunque serán menos abundantes que en días previos.

En cualquier caso, "todo apunta a que hasta el jueves seguirá la posibilidad de precipitaciones en el litoral mediterráneo", ha finalizado el portavoz.