Roberto Brasero avanza el tiempo para este invierno: "Empezará con frío y nevadas, pero..."

El meteorólogo Roberto Brasero ha avanzado cómo va a ser el invierno, que empieza el próximo 21 de diciembre a las 16:03 horas. Después de un otoño cálido y seco en general, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el invierno va a comenzar con frío y nevadas.

Según Brasero, el domingo es probable que la nieve llegue a las montañas de la Península y "no se puede descartar que nieve incluso en cotas por debajo de los 800 metros", ha asegurado. Sin embargo, se espera que el invierno sea muy diferente. "Se contempla un invierno con temperaturas por encima de la media de ese trimestre", ha advertido.

Probabilidad de que el invierno sea frío, cálido o normal

Esta opinión se basa en la previsión estacional que ha hecho la AEMET y que se basa en probabilidades. En concreto, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la probabilidad de que el invierno sea cálido es del 70% en Galicia, Cantabria, Baleares y Canarias, mientras que la probabilidad de que sea normal es del 20% y frío del 10%.

En el resto de España, las probabilidades son muy similares. Según la AEMET, la probabilidad de que el invierno sea cálido es del 60%; frío, 10% y normal, 30%.

Previsión para el resto de la semana

Por el momento, lo que está claro es el tiempo que va a hacer el resto de la semana. Las precipitaciones van a predominar los próximos días en la mayor parte de la Península. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que durante el jueves habrá chubascos y tormentas localmente fuertes y con posibilidad de granizo en el archipiélago Balear, Melilla, Cataluña y Comunidad Valenciana.

En cuanto a las temperaturas serán más bajas en el interior, con alguna helada débil y las diurnas más altas, sobre todo en el sureste y en el Cantábrico. En País Vasco y Navarra llegarán a 19 grados de máxima, mientras que en zonas de Andalucía rozarán los 20 grados.

A lo largo del viernes llegarán lluvias en la mayor parte de la Península, que serán fuertes y persistentes en el Cantábrico y norte de Castilla y León. Las temperaturas nocturnas subirán, mientras que las diurnas bajarán y la cota de nieve se quedará en 1.200 metros.

Durante el fin de semana continuarán las lluvias. El sábado sobre todo en Galicia, Cantabria, Cataluña y Baleares, sin que se descarten en otras zonas del este peninsular, mientras que el domingo se extenderán por la Península. Las temperaturas además seguirán descendiendo y también la cota de nieve.