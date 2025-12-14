La borrasca Emilia no da tregua: Valencia suspende las clases este lunes en una treintena de centros educativos

El temporal causado por la borrasca Emilia en varios puntos de la Comunidad Valenciana y Andalucía continúa causando estragos. En el caso de la provincia de Valencia, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de la capital ha acordado para este lunes 15 de diciembre la suspensión de la actividad docente en una treintena de centros educativos.

Así se ha dispuesto tras la reunión de coordinación celebrada este domingo por la tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en L'Eliana (Valencia), en la que han participado los organismos y agencias implicadas, para evaluar la situación a lo largo de las últimas horas.

Atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de las 06:00 horas del lunes podría disminuir el nivel de alerta a naranja en el litoral norte y el interior de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur pasará directamente a amarillo. Así las cosas, según lo dispuesto por el consistorio, los centros que suspenden sus clases son:

Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias de Castellar-Oliveral

CEIP Forn d'Alcedo

CEIP Padre Manjón

Escola Privada de Música Santa Cecilia de Castellar-Oliveral

Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral

IES Ravatxol, CEIP Castellar-Oliveral

Centro Privado Educación 1º ciclo Sambori

Centro Privado FP CFFolgado de Faitanar

CEE Pub. Rosa Llácer

Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes

Escola Privada de Música Sedajazz

Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral

Centre Universitat Popular Forn d'Alcedo

Centre Universitat Popular La Torre

Centro Ocupacional de La Torre

CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri)

CEIP José Senent (Massarrojos)

IES Isabel de Villena (Valencia)

CEIP Blasco Ibáñez (Valencia)

Escola Privada de Música El Palmar

Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos

Centre Estranger Valencia Montessori School

Universitat Popular de Poble Nou, Carpesa, Massarrojos

El Palmar.

A todos ellos se suman los de las pedanías de El Saler y Pinedo, para los que este lunes no será jornada lectiva, pero se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir. Tras el último episodio de fuertes lluvias, las direcciones de estos centros mantuvieron una reunión con el área de Emergencias del Ayuntamiento y la de Educación y decidieron "de forma consensuada" que, con alerta naranja por lluvias, los centros educativos de las dos pedanías dispondrían de un protocolo específico de apertura del centro, pero sin actividad educativa, explican desde el consistorio.

Esta decisión, añaden, se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares. Los centros que se ven afectados por esta medida son el CEIP Luis Santangel (El Saler), el IES El Saler, el CEIP Pinedo, la Escuela Infantil Municipal Pinedo y la Universidad Popular Pinedo.