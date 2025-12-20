TEMPORAL

Protección Civil manda un ES-Alert por las fuertes lluvias en varios puntos de Barcelona

El aviso pide evitar ríos, barrancos y rieras y no cruzar pasos inundables.

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo de varias personas paseando bajo la lluvia
Imagen de archivo de varias personas paseando bajo la lluvia | Agencia EFE

Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a móviles de la ciudad de Badalona (Barcelona) y distintos municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial.

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde la noche de este viernes se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornés y Martorelles, donde se ha enviado el Es Alert.

También se ha mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

Evitar ríos, barrancos y rieras, y no cruzar zonas inundables

Cataluña tiene activado desde este viernes el plan Inuncat ante la previsión de fuertes lluvias durante el fin de semana.

El aviso pide evitar ríos, barrancos y rieras y no cruzar pasos inundables hasta las 15:00 horas, y los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 12:00 horas 25 avisos por servicios relacionados con la tormenta, principalmente en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Mollet del Vallès (4), ninguno de ellos grave.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer