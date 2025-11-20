Las provincias españolas en las que nevará durante este fin de semana

El invierno ha llegado a España debido a la masa de aire ártico asociada a la borrasca Claudia que ha irrumpido en nuestro país desplomando los termómetros y trayendo consigo las primeras nevadas de la temporada. La AEMET ha activado por ello la alerta en varias comunidades, algunas como Asturias, Cantabria y Castilla y León, en aviso naranja (riesgo importante).

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero explica en 'Más de uno' que tanto este jueves como el viernes seguirán bajando las temperaturas debido a que va a seguir entrando esa masa de aire ártico que no sólo es fría, sino también húmeda: "Esto se traduce en lluvias como las que estamos teniendo en Cantabria o País Vasco, y al tener precipitación y bajar la temperatura, también bajará la cota de nieve. No sólo puede nevar en las montañas, sino también en zonas que están en unos 600 o 700 metros".

Por ejemplo, se refiere a zonas de la provincia de Burgos o zonas de la Sierra de La Rioja, del interior del País Vasco y Navarra. La próxima madrugada, de jueves a viernes, será el punto álgido del episodio, lo que hará bajar aún más la cota: "Tendremos carreteras de Álava o Navarra donde la nevada puede ser más copiosa".

Varias comunidades están en alerta

Ocho comunidades autónomas se encuentran en alerta por nevadas, de las cuales Asturias, Cantabria y Castilla y León lo están en nivel naranja (riesgo importante) por acumulaciones que podrán superar los 30 centímetros de espesor en 24 horas a partir de 900 metros.

La cordillera y Picos de Europa en Asturias están en riesgo importante ante las acumulaciones previstas de nieve en 24 horas de más de 30 centímetros a partir de 900-1.000 metros. Además, la cordillera Cantábrica de León (Castilla y León), por espesores en 24 horas de más de 20 centímetros a partir de 1.000 metros. Las mayores acumulaciones se darán en la parte oriental. El aviso proviene del día anterior y continuará en la siguiente jornada.

También la zona de Liébana en Cantabria, ante acumulaciones de nieve en 24 horas de más de 30 centímetros a partir de 900 metros. En cotas superiores los acumulados serán mayores. El aviso continúa al día siguiente.

Asimismo, Cantabria, se encuentra en alerta naranja por nevadas el centro y valle de Villaverde. Se prevén espesores en 24 horas de más de 10 centímetros a partir de 600 metros. En cotas superiores los acumulados serán mayores. El aviso continúa al día siguiente.

Hasta cuándo durará el episodio

Según publica Eltiempo.es, las previsiones determinan que continuará nevando al menos hasta el sábado con posibilidad de que haya nuevas nevadas incluso la semana que viene. Por tanto, el episodio invernal durará aproximadamente hasta la tarde el sábado 22 de noviembre y se prevé que la madrugada del viernes al sábado sea de hecho la más fría con heladas extendidas.

En los días posteriores se prevé la entrada de una masa de aire más templado que hará que suban algo las temperaturas y la cota de nieve, que volverá a situarse en zonas de montaña.