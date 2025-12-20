La predicción de Jorge Rey para esta Navidad: nieve, frío y lluvia en estas ciudades

El final de 2025 estará marcado por cambios significativos en el tiempo que dejarán nevadas considerables en buena parte de España. Así lo ha adelantado Jorge Rey en su predicción basada en las cabañuelas, donde alerta de nevadas en ciudades como Granada, Burgos, León, Salamanca y Madrid.

"La noche del sábado 20 al domingo 21 entrará una masa polar produciendo máximas invernales", ha detallado. "En ciudades como Burgos, Soria o Teruel será difícil subir de los 2 grados centígrados". Según detalla, "las últimas actualizaciones apuntan a la llegada de más nieve el martes 24 en zonas de León, Burgos, Soria, Ávila y Cuenca".

En línea con lo anterior, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial de cara a la jornada de este domingo en varios puntos de España donde indica que se producirán nevadas en buena parte de la mitad norte peninsular y en zonas altas del este y sureste. La cota de nieve puede descender hasta los 700/800 metros. También habrá fuertes rachas de viento en la costa gallega y cantábrica y en litorales del sureste peninsular.

Madrid se prepara para la nieve

Atendiendo a la predicción de la AEMET, que ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a la jornada del 21 de diciembre, Madrid verá nevadas en la zona de la sierra, con acumulaciones de hasta 10 centímetros de espesor y una probabilidad de entre el 40 y 70%.

El organismo ha activado la alerta desde las 22:00 horas de este sábado hasta las 20:00 del domingo. Así las cosas, el Ejecutivo regional ha activado el Plan de Inclemencias Invernales, que ya ha sido trasladado a ayuntamientos y organismos oficiales.

Este nivel operativo corresponde a predicciones meteorológicas que, en caso de una evolución desfavorable, podrían provocar la declaración de niveles de gravedad superiores, según ha indicado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

La DGT pide precaución en las carreteras

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un comunicado destinado a todos los conductores que planeen viajar en estos días para que planifiquen su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras, ya que la nieve podría dificultar la circulación en algunas zonas.

El organismo recuerda que las precipitaciones también pueden afectar a la circulación. Según el comunicado, las carreteras que podrían verse afectadas son:

A-66/AP-66 (Asturias y León)

A-67 (Palencia-Cantabria)

A-6/AP-6 (Madrid- León)

AP-51 (Ávila)

AP-61 (Segovia)

A-1 (Madrid-Burgos)

A-2 (Madrid- Soria)

A-52 (Benavente-Ourense)

A-23 (Huesca-Jaca)

Asimismo, para garantizar la fluidez de la vía y la seguridad vial, la DGT recuerda que puede adoptar en cualquier momento medidas especiales en aquellos casos en los que la nieve afecte directamente a las vías, como restringir la circulación para vehículos pesados u otros que no tengan los neumáticos adecuados; limitar la velocidad y prohibir adelantamientos, entre otras.