AEMET anticipa un puente del Pilar con temperaturas de hasta 32 grados: dónde lloverá y dónde hará más calor

Tras varios días de descenso de las temperaturas con la llegada del otoño, muchos dudan de si podrán disfrutar del sol y el buen tiempo durante este puente del Pilar. La AEMET ya ha ofrecido su especial pronóstico para el fin de semana y el Día de la Hispanidad, que marcará el inicio de la subida de temperaturas.

Bien es cierto que el frío otoñal ha irrumpido en España con una masa de aire polar que hará que los termómetros bajen hasta los 3 grados en algunas capitales del interior. En el otro extremo, el sur peninsular seguirá ofreciendo un ambiente casi veraniego, superando los 30 grados durante las horas centrales del día.

El viernes está previsto un predominio del sol, salvo en Islas Baleares, Ceuta y Canarias, donde son probables chubascos con tormentas fuertes. La AEMET mantiene así avisos amarillos y naranjas en varios puntos del país. Las alertas afectan a la provincia de Girona, Baleares, Lanzarote y Ceuta, principalmente por el fuerte oleaje, el viento y las precipitaciones acompañadas de tormentas.

El sábado seguirá predominando el buen tiempo, salvo en las Islas Canarias orientales, con alguna tormenta fuerte.

A pesar de esta disonancia de temperaturas, avanzado el fin de semana podremos disfrutar de la llegada del calor y el sol prácticamente en toda la península. El domingo y el lunes serán días soleados sin precipitaciones significativas en la mayor parte del país, donde las temperaturas máximas se vivirán en la Península y Baleares, mientras que en Canarias hará el tiempo habitual.

Por tanto, irán subiendo progresivamente a partir del sábado, alcanzando valores por encima de lo normal para la época.

A partir del lunes, una dorsal anticiclónica favorecerá un ambiente más cálido de lo habitual para estas fechas, que durará desde el Día de la Hispanidad hasta el jueves de la próxima semana.