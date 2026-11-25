Quedarse sin trabajo mientras se está de baja médica puede generar dudas sobre qué ocurre con el salario, quién se hace cargo de los pagos y si se pierde el derecho a cobrar el paro. Sin embargo, la finalización de un contrato no implica que el trabajador deje de percibir la prestación por incapacidad temporal, aunque la cantidad que recibe puede cambiar.

La Seguridad Social distingue entre dos situaciones: que la baja se deba a una enfermedad común o un accidente fuera del trabajo, o que tenga su origen en un accidente laboral o una enfermedad profesional. Esta diferencia determina tanto la cuantía de la prestación como su repercusión sobre el desempleo acumulado.

¿Se puede terminar un contrato mientras estás de baja médica?

Sí. Estar de baja médica no impide que finalice un contrato temporal cuando llega la fecha prevista para su extinción. También puede producirse un despido durante una incapacidad temporal, aunque debe existir una causa legal que lo justifique.

La empresa no puede utilizar la enfermedad o la situación de baja como motivo discriminatorio para despedir a un trabajador. Si considera que la extinción de su contrato ha sido irregular, el afectado puede impugnarla judicialmente.

En cualquier caso, cuando la relación laboral termina, el trabajador puede continuar cobrando la prestación por incapacidad temporal hasta que reciba el alta médica.

Cuánto cobrarás si la baja es por enfermedad común

Cuando la incapacidad temporal se debe a una enfermedad común o a un accidente no laboral, la prestación pasa a tener una cuantía equivalente a la del desempleo que correspondería al trabajador.

Esto significa que la cantidad puede ser diferente de la que estaba percibiendo mientras seguía contratado.

Por ejemplo, si la base reguladora utilizada para calcular el paro fuera de 1.500 euros mensuales, la cuantía inicial de referencia sería de 1.050 euros, correspondiente al 70%. Esta cifra es orientativa y está sujeta a los límites legales y a las circunstancias de cada trabajador.

Una vez finalizado el contrato, el pago directo de la incapacidad temporal corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a la mutua colaboradora, según el caso.

Hay una consecuencia importante: si posteriormente se reconoce una prestación contributiva por desempleo, el tiempo transcurrido de baja desde la finalización del contrato hasta el alta médica se descontará del paro acumulado.

Qué ocurre si la baja es por accidente laboral

La situación cambia cuando la incapacidad temporal tiene su origen en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

En estos casos, el trabajador continúa cobrando la misma prestación por incapacidad temporal que tenía reconocida antes de finalizar su contrato, generalmente equivalente al 75% de su base reguladora.

La diferencia más importante aparece cuando recibe el alta médica: si tiene derecho a cobrar el paro, no se descontará de su duración el tiempo que haya permanecido de baja después de perder el empleo.

Por tanto, una persona que haya estado dos meses de baja tras finalizar su contrato por un accidente laboral no perderá esos dos meses de prestación contributiva por desempleo.

Quién paga la baja cuando termina el contrato

Una vez extinguida la relación laboral, la empresa deja de abonar la prestación mediante la nómina.

El trabajador deberá tramitar, cuando corresponda, el pago directo de la incapacidad temporal ante el INSS o la mutua colaboradora responsable de su cobertura.

Es importante comprobar qué entidad gestiona la prestación y presentar la documentación necesaria para evitar interrupciones en el cobro.