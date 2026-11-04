El paro sube en 43.128 personas en octubre, su mayor alza en este mes desde 2020

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%), debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de octubre, el número total de desempleados se situó en 2.422.633 personas, su nivel más bajo en un mes de octubre desde 2007, según ha subrayado el Ministerio.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el dato más elevado para un mes de octubre desde 2020, cuando el desempleo subió en más de 49.000 personas (+49.558 desempleados). En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 9.405 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 21.133 personas, lo que supone un 0,86% menos, con un retroceso del paro femenino de 29.360 mujeres (-2%) y una subida del desempleo masculino de 8.227 varones (+0,85%).

El paro sube en 17 Comunidades Autónomas y baja en Ceuta

El paro registrado aumentó en octubre en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+8.174 desempleados), Comunidad Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404).

En la ciudad autónoma de Ceuta, el desempleo se redujo en octubre en 151 personas, lo que supone un descenso en valores relativos del 1,9%, mientras que en Melilla subió en 144 parados (+1,9%).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Córdoba (-583 desempleados), Sevilla (-405) y Ceuta (-151), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+4.869 desempleados), Madrid (+4.071) y Alicante (+3.400).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 27.744 desempleados respecto al mes anterior (+6,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 427.407 desempleados, lo que supone 92.224 parados más que hace un año (+27,5%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre un total de 2.423.543, con un aumento de 121.828 (+5,3%) respecto a igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.457.663, registrando un ascenso de 127.895 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.